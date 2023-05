Veti incrociati all'ammucchiata sulla rete, Tim giù in Borsa

La gara per NetCo

Alzi la mano chi ha capito quale strada sta prendendo il dossier Tim e la gara per la cessione della sua NetCo, che oltre alla rete principale (compresa Fibercop) tiene dentro anche Sparkle. Mancano più di tre settimane al termine del 9 giugno per le nuove offerte e ogni giorno che passa fa registrare nuove indiscrezioni. Tanta confusione sotto il cielo, confusione che non fa bene al titolo che infatti anche ieri ha perso l’1,61% a quota 0,2683 e oggi va giù fino al 2,5% dopo un avvio di seduta ancor più pesante.

Tirando le fila tra notizie verificate e voci ne viene fuori un’unica certezza che del resto era stata in modo poco trasparente certificata dal comunicato con il quale Tim aveva chiuso il consiglio di amministrazione del 4 maggio: “Il cda – si leggeva – ha ritenuto non ancora adeguate le offerte presentate… Pertanto, considerata la disponibilità espressa da almeno uno degli offerenti a migliorarla, il consiglio ha ritenuto di sondare tale disponibilità, al fine di ottenere un’offerta finale entro il 9 giugno prossimo”.

L’offerta di Kkr

Si trattava evidentemente del fondo Kkr che aveva presentato un’offerta migliorativa rispetto a quella precedente di circa un miliardo, passando da 20 a 21, contro i 19.3 messi sul piatto dalla cordata Cdp Macquarie. Secondo Bloomberg la cordata italo-australiana (che controlla anche Open Fiber) avrebbe fatto un passo indietro e si sarebbe quindi ritirata dalla gara per la NetCo. Le parti interessate non confermano, nel senso che comunicazioni ufficiali a Tim non ne sono arrivate, sarebbe la condizione preliminare perché possa partire la trattativa per l’offerta congiunta della quale si è tanto parlato la scorsa settimana.

Kkr che si mette insieme a Cdp-Macquarie ed F2i per presentare una nuova offerta, rilevare la rete e lasciare la ServiceCo a Vivendi, il primo azionista di Tim, che è bene dirlo non è mai sceso sotto la valutazione di 31 miliardi per la rete. Ipotesi in ballo e sulla quale si continua a lavorare, anche in virtù del placet del Mef, ma è bene dirlo difficile da realizzare. C’è infatti da superare una sorta di veto incrociato. Da una parte il fondo Usa Kkr vuol fare da pivot della maxi-cordata e soprattutto vuol avere garanzie che non ci siano rischi legati all’Antitrust, rischi che evidentemente la partecipazione alla nuova cordata di Cdp-Macquarie si porterebbe dietro.

Le resistenze di Macquarie

D’altro canto – come evidenzia Reuters – Macquarie sta sollevando questioni legali su una possibile alleanza tra Cdp e Kkr. Secondo le fonti consultate dall’agenzia, alcune clausole incluse nel patto tra gli azionisti di Open Fiber (partecipata al 60% da Cdp e al 40% da Macquarie) potrebbero dare al fondo australiano un certo margine di manovra per ostacolare l’eventuale decisione di Cdp di abbandonare l’alleanza con Macquarie e aderire alla proposta di Kkr. Anzi. Secondo una delle fonti Macquarie punterebbe addirittura a migliorare l’offerta con Cdp prima della scadenza del 9 giugno.

Insomma, tutto e il contrario di tutto, mentre il primo azionista, Vivendi, aspetta con ansia il termine ultimo per presentare le offerte fissato per il 9 giugno. I francesi non hanno fatto mai mistero di privilegiare altre soluzioni (in primis il take private con l’Opa e delisting di Tim) e di considerare una sorta di tempo perso la gara per la rete che è invece la soluzione sulla quale sta spingendo l’ad di Tim Pietro Labriola. Da qui sono nati anche i dissapori, difficili ormai da ricomporre, tra il top management e il colosso transalpino dei media. Gli investitori, però, non capiscono dove Tim stia andando a parare e in un mercato complicatissimo come quello delle tlc (si veda la decisione di Vodafone di tagliare 11 mila persone), la mancanza di chiarezza è il peggiore dei nemici.