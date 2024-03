Tim, perdita netta a 1,4 miliardi. Pesano i prepensionamenti

I prepensionamenti pesano sui conti di Tim 2023 che terminano con una perdita netta pari a 1,4 miliardi. Il rosso è stato dimezzato rispetto ai 2,9 miliardi del 2022 ma comunque resta alto, anche a causa dell’effetto negativo per oneri non ricorrenti pari a 680 milioni dovuti ai prepensionamenti effettuati.

L’ad Pietro Labriola ha presentato il nuovo piano industriale

Il cda che si è svolto ieri dovrebbe essere l’ultimo di Tim prima dello scorporo della rete fissa che sarà venduta al fondo Kkr e al governo italiano. Ha visto anche la presentazione del nuovo piano industriale che sarà illustrato oggi agli analisti ed è stato denominato “Free to run”, ossia liberi di correre.

In pratica la vendita della rete fissa permetterà di abbassare il debito consentendo a Tim di muoversi sul mercato con minori vincoli finanziari e regolatori e con una focus maggiore sulle componenti industriali. Nell’arco del biennio la stima e di vedere i ricavi del gruppo, Sparkle inclusa, in crescita del 3% e del 2% per Tim domestic, ossia fisso e mobile in Italia. Mentre l’indebitamento, previsto ovviamente in calo, è visto a 1,6, 1,7 volte rispetto al 3,8 volte del proforma 2023. Al via anche il taglio dei costi con target incrementali per 400 milioni al 2026.

Nella lista dei nuovi consiglieri per il cda spunta l’ex ad di WindTre

Il cda ha presentato la lista dei nuovi consiglieri che dovranno votati in occasione dell’assemblea degli azionisti del prossimo 23 aprile. Si tratta di una rosa di candidati composta da 6 donne e 9 uomini, per un totale di 13 indipendenti (tutti tranne Pietro Labriola e Giovanni Gorno Tempini), selezionata in modo tale da garantire due obiettivi. E cioè da un lato, un certo grado di continuità che consenta di valorizzare al meglio le attività e le operazioni straordinarie avviate dal consiglio uscente e, dall’altro, assicurare l’inserimento di candidature esterne di elevato profilo, portatrici di esperienze diversificate, che possano contribuire allo sviluppo futuro della società.

Ecco i nomi, Figari nuova candidata alla presidenza

La lista è composta da: Alberta Figari, nuova candidata, indicata come Presidente; Pietro Labriola, che si presenta ancora come ad carica che ricopre dal 21 gennaio 2022; Giovanni Gorno Tempini, Paola Camagni, Federico Ferro Luzzi e Maurizio Carli che sono consiglieri dal 31 marzo 202. C’è poi una lista di nuovi consiglieri tra cui Domitilla Benigni, Jeffrey Hedberg (ex ad di WindTre), Paola Tagliavini, Romina Guglielmetti, Leone Pattofatto, Antonella Lillo, Andrea Mascetti, Enrico Pazzali, Luca Rossi.

Dato che il nuovo cda, anche in vista del nuovo assetto societario che risulterà dopo la vendita della rete a Kkr, è previsto ridotto a 9 consiglieri. Se l’assemblea accoglierà la proposta di riduzione dei consiglieri, che oggi sono 15, calerà anche il costo previsto da 2,2 a 1,3 milioni lordi annui.

Il piano va avanti ma il sindacato è sul piede di guerra

“In questi giorni si sta compiendo l’ennesimo scempio che sta caratterizzando il lento quanto inesorabile declino industriale italiano: la separazione della rete di Tim dai servizi condannerà definitivamente il Paese alla irrilevanza tecnologica” ha spiegato il segretario nazionale della Slc Cgil Riccardo Saccone all’iniziativa No signal.

Rispetto all’apertura della Commissione Europea ai consolidamenti industriali nel settore delle Tlc “grazie all’assenza di politiche industriali non saremo più soggetto attivo ma oggetto di questo processo, un mercato appetibile di più di 60 milioni di potenziali clienti e nulla più. Con buona pace del superamento del ‘digital dividè e della diffusione della rete veloce in tutto il Paese”.