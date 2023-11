Torna la fiducia sul Monte dei Paschi in attesa della sentenza Profumo-Viola di lunedì

E’ stata la regina di Piazza Affari. L’azione del Monte dei Paschi di Siena ha chiuso la seduta odierna in progresso di quasi il 2% tornando a sfiorare quota 3 euro. Nonostante la cessione del 25% del capitale da parte del Mef a oltre un centinaio di fondi e investitori istituzionali avvenuta nella serata del 21 novembre, con 314 milioni di azioni collocate in meno di un’ora, il titolo ha praticamente riguadagnato quel 7,5% che aveva lasciato sul parterre martedì scorso.

A spingere le quotazioni l’attesa per la sentenza d’appello di lunedì 27 sull’inchiesta derivati Santorini-Alexandria che e sulla condanna in primo grado a 6 anni per Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, ex vertici Mps. Le previsioni parlano di una più che probabile assoluzione, dopo la decisione definitiva della Cassazione sull’inchiesta con Mussari, Vigni e altri 11 imputati assolti in via definitiva. Questo libererebbe di fatto oltre 160 milioni di euro di risorse accantonate a bilancio da Mps per il rischio di una sentenza di condanna.

Inoltre, il successo del collocamento lampo ha ringalluzzito il ministero dell’Economia e Finanze. Tanto che ieri il ministro Giancarlo Giorgetti, a chi gli chiedeva se avesse intenzione di cedere altre azioni Mps sul mercato per ridurre la quota del Mef, attualmenete al 39%. ha detto: “Adesso, se vedete le condizioni di collocamento, per un po’ non possiamo vendere neanche volendo. Nel frattempo, come abbiamo sempre ribadito, il Monte dei Paschi potrebbe essere uno strumento di politica industriale bancaria”. Il ministro fa riferimento al fatto che per almeno 90 giorni il Tesoro si è impegnato a non collocare altre azioni sul mercato. Ma è possibile che tra tre mesi si torni a parlare di una nuova cessione che gli analisti stimano in un ulteriore 10%. Prima del matrimonio definitivo con Unicredit o Banco Bpm che potrebbe materializzarsi entro il 2024.