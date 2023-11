Transizione green, per Coima in Italia servirebbero 2mila miliardi di euro fino al 2050

Più di due triliardi di euro. A tanto ammonta il conto che le famiglie dovranno pagare per la transizione energetica dell’intero patrimonio immobiliare italiano in base alle stime di Coima sgr presentate in occasione del Coima Real Estate Forum XII. Una cifra derivante dalle stime effettuate da Coima, sulla base della sua esperienza dei costi a metro quadrato per rendere efficienti le diverse categorie di edifici in Italia.

Gli investimenti necessari

Gli immobili da rinnovare hanno una superficie di circa 5,3 miliardi di metri quadrati. Circa il 79% della superficie è di edifici residenziali, mentre il restante 21% si divide tra commerciale (2%), pubblico (7%) e altro. Secondo le previsioni da Coima, per ristrutturare il residenziale servirebbero tra i 300 e i 400 euro a metro quadrato, tra i 500 e i 700 euro per gli edifici commerciali e pubblici e tra i 400 e i 600 euro per gli altri edifici. Anche considerand di portare alle emissioni zero solo gli edifici commerciali e pubblici servono circa 270 miliardi di euro per completare la transizione di solo il 9% della superficie immobiliare complessiva.

Servono gli investitori istituzionali

Viste le cifre sul tavolo, secondo Coima, bisogna spingere il numero d’investitori istituzionali nel settore del real estate che in Italia è inferiore rispetto al resto del mondo. In Italia gli investitori istituzionali investono in real estate meno del 10% della loro asset allocation, rispetto a una media internazionale del 15% circa.

Per questo Coima Sgr, società di investimento, sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari guidato da Manfredi Catella investirà nella transizione energetica per il triennio 2024-2026 5 miliardi. In particolare, il Fondo Impact di Coima raggiungerà 1 miliardo di raccolta entro fine anno, e l’assemblea dei quotisti del Fondo ha pure varato “l’incremento della dimensione iniziale da 1 miliardo a 2 miliardi di equity, con l’obiettivo di amplificarne il potenziale impatto economico fino a 10 miliardi”.