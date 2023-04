Il trasporto aereo soffre ancora per il Covid e ora arriva il caro petrolio

Saliranno inflazione e prezzo del petrolio

Sarà davvero un’estate record per il turismo e per le compagnie aeree? Ad annebbiare le prospettive, fin qui abbastanza positive, è stato l’improvviso annuncio che l’Opec+ taglierà la produzione di greggio di 1,6 milioni di barili al giorno per sostenere i prezzi. Una comunicazione che nessuno si attendeva e dall’impatto molto preoccupante. Già Goldman Sachs vede il barile a 95 e poi a 100 dollari. Salirà l’inflazione e questo probabilmente costringerà le banche centrali a stringere ancora di più il credito. Anche a costo di provocare la recessione.

I livelli pre-Covid ancora lontani

Una pessima notizia per tutto il sistema che gira attorno ai voli. Il traffico aereo è principalmente dipendente dalla crescita economica. Ma subisce anche l’impatto di una serie di fattori che hanno un’alta correlazione l’uno con l’altro. A cominciare proprio dalla dinamica dei tassi d’interesse e dalle tensioni internazionali che la scelta dei Paesi produttori contribuirà ad accentuare.

Gli analisti di Deutsche Bank si dichiarano ancora ottimisti anche se riconoscono che il primo semestre dovrebbe chiudere ancora in negativo. D’altronde i livelli pre-covid non sono stati ancora raggiunti. Dalle statistiche di Enac risulta che, a gennaio il numero dei passeggeri trasportati sui cieli italiani per quanto quasi raddoppiati sul 2022, sono ancora del 7,6% sotto gennaio 2019. I movimenti complessivi accusano un ritardo dell’11,88% e il cargo del 2,6%. Ecco perché gli analisti sono ancora molto prudenti con le società di gestione aeroportuali quotati e con Enav che gestisce i servizi di volo.

A BOLOGNA

Mediobanca Securities conferma la raccomandazione Neutral e il TP di 8,40 €. Il volume di traffico a febbraio ha segnato un +35,9% ma, nota MB, resta di un 9,1% al di sotto del febbraio 2019 (-8% le rotte domestiche). L’attenzione degli analisti è però posta sull’accordo siglato tra l’Aeroporto e RYANAIR per i prossimi 6 anni. Intesa Sanpaolo conferma la raccomandazione HOLD (Attendere prima di comprare)

AEROPORTI TOSCANA (Scali di Firenze e Pisa)

Intesa Sanpaolo conferma la raccomandazione HOLD. I risultati 2022 sono stati solidi, trainati dalla ripresa del traffico e seguiti da una buona partenza dell’anno e dall’estensione del contratto Ryanair, sottolineano gli analisti

ENAV

Equita Sim ha ridotto da 4,9 a 4,7 € il TP. Quarto trimestre 2022 e stime 2023 leggermente sotto le nostre attese, spiegano gli analisti, che hanno limato le stime di utile per azione 2023-2024 del 2%.