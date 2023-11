Unicredit esce dalla lista delle banche globali sistemiche: si liberano risorse per crescere

Unicredit è uscita dalla lista delle banche sistemiche globali compilata dal Financial Stability Board (FSB), l’organismo di governance finanziaria del G20. Dalla lista è fuori anche il Credit Suisse dopo essere stato acquisito lo scorso marzo dalla rivale elvetica Ubs.

Al posto della banca guidata da Andrea Orcel è stata inserita la cinese China’s Bank of Communications che entra a far parte delle banche sistemiche per la prima volta nella sua storia. Il totale delle banche sistemiche considerate tali dal FSB è diminuito così, per effetto di queste variazioni, dalle 30 unità del 2022 a quota 29.

Le banche di importanza sistemica globale sono assegnate a “bucket” (livelli) corrispondenti a buffer di capitale più elevati che sono tenute a detenere dalle autorità nazionali in conformità con gli standard internazionali.

Chi sono le altre banche della lista

Scendendo nei dettagli, nel quinto livello, il più alto, non rientra nessun istituto. Nel quarto livello c’è solo JP Morgan Chase. Nel terzo livello ci sono Bank of America, Citigroup e HSBC.

Nel secondo livello ci sono: Agricultural Bank of China, Bank of China, Barclays, BNP Paribas, China Construction Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Industrial and Commercial Bank of China, Mitsubishi UFJ FG e UBS.

Nel primo livello, quello più numeroso, ci sono: Bank of Communications (BoCom), Bank of New York Mellon, Groupe BPCE, Groupe Crédit Agricole, ING, Mizuho FG, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, Santander, Société Générale, Standard Chartered, State Street, Sumitomo Mitsui FG, Toronto Dominion, Wells Fargo.

Cosa succede ora a Unicredit

Per adesso nessun commento è stato rilasciato da Unicredit, finora l’unica banca italiana a essere considerata sistemica dal Financial Stability Board (FSB), ma l’uscita dell’istituto a favore di un operatore cinese fa capire come il rischio di credito si stia spostando verso Oriente e soprattutto verso Pechino, dove in questo momento sono forti le tensioni nel comparto immobiliare.

Vale la pena ricordare che l’FSB ha iniziato a stilare la classifica annuale delle banche di importanza sistemica dopo la crisi finanziaria globale del 2008, chiedendo alle banche più importanti al mondo di accantonare un cuscinetto extra di capitale.

Ciò significa che nel bilancio di Unicredit si libereranno risorse che l’istituto potrà utilizzare per rafforzare la sua posizione in Italia e all’estero, magari attraverso acquisizioni. L’inclusione nella lista comporta per le banche una riserva di capitale aggiuntiva rispetto alle norme generali che varia dall’1 al 3,5%. Unicredit era nella fascia bassa della classifica con una richiesta dell’1%.

Intanto, a Piazza Affari il titolo resta poco mosso, segnando un calo dello 0,84% a 24,91 euro, sempre a un soffio dai massimi storici.