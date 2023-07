Orcel promette ai soci a 22 miliardi Pioggia di buy dagli analisti

Nessuna fusione in vista

Unicredit rivede al rialzo le stime dell’anno e garantisce ai soci trattamenti sempre più generosi. Con un bilancio 2023 che chiuderà meglio delle stime saliranno anche le cedole. Ad annunciarlo oggi l’amministratore delegato Andrea Orcel nel corso della conference call che ha fatto seguito alla presentazione del semestre (il migliore della storia della banca) chiuso con un utile di 4,4 miliardi. “ Unicredit distribuirà nel periodo 2021-2024 «22 miliardi contro i 16 miliardi annunciati nel piano d’impresa». La revisione al rialzo comincerà subito perché quest’anno saranno distribuiti 6,5 miliardi e altrettanti l’anno prossimo. Il tutto, ha aggiunto Orcel «aumentando in modo sostanziale i parametri patrimoniali e il capitale in eccesso, di cui gli azionisti beneficeranno a tempo debito». Sul 2023, ha sottolineato il capo dell’azienda, il dividendo cash sarà quindi almeno di 2,4 miliardi, il 25% in più rispetto agli 1,9 miliardi del 2022 e +35% circa considerando l’attuale numero di azioni. Man mano che i corsi di Borsa saliranno, inoltre, Unicredit è «aperta ad aumentare la quota destinata ai soci incrementando il dividend yield». Per il momento non sono previste operazioni di M6A

Titolo in rialzo

Il titolo ha risposto positivamente con un rialzo che supera l’1% a 22,7 euro

Analisti, pioggia di giudizi positivi

Gli analisti hanno migliorato le loro indicazioni.. UBS ha alzato il TP a 34 € da 31,5 €, confermando a BUY il rating. Equita Sim l’ha ritoccato del 10% a 27 € per azione, confermando a BUY il rating. Barclays ha alzato da 27 a 29,5 €, confermando la raccomandazione Overweight.