Unicredit: inflazione alta, taglia i costi per altri 500 milioni

Unicredit, taglio dei costi anti-inflazione

UniCredit avrebbe allo studio un piano di taglio dei costi per 500 milioni per limitare l’impatto sui conti di una inflazione più alta delle attese. Il piano, scrive l’agenzia Bloomberg, prevede la velocizzazione dell’automazione dei processi, la riduzione della burocrazia interna, la revisione dei contratti di fornitura e delle consulenze.

La revisione del piano

Il piano di taglio dei costi è la conseguenza della revisione dell’impatto dell’inflazione sul piano triennale della banca. Impatto stimato adesso in un miliardo per i tre anni, contro una stima precedente di 500 milioni. Dal suo arrivo nel 2021, l’ad Andrea Orcel ha ridotto i top manager e tagliato le strutture che erano una eredità dle suo predecessore, Jean Pierre Mustier.

Investimenti e dividendi

Il piano strategico attuale, presentato da Orcel alla fine del 2021, prevede un taglio dei costi di 500 milioni entro il 2024, al netto di un impatto dell’inflazione di 500 milioni. Inoltre, prevede 600 milioni di investimenti un dei piani di remunerazione degli azionisti più ambiziosi tra le banche continentali.

I tagli e gli ingressi

Finora Orcel ha tagliato 7700 posti netti dal suo arrivo, pari a circa il 10% della forza lavoro. La maggior parte delle uscite, 2900 al netto dei nuovi ingressi, sono state in Italia. In Germania i posti di lavoro sono stati ridotti di 1600 unità, mentre in Austria 1200. Unicredit ha anche un piano di nuovi ingressi, prevalentemente nella rete e nel digitale.