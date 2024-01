L'Unione europea pronta a varare limitazioni per i Suv

L’Unione europea potrebbe varare limitazioni per i Suv. E’ già in calendario per i primi mesi di quest’anno, anche se non c’è ancora una data certa, una riunione proprio per affrontare il problema delle grandi auto che stanno conquistando una fetta sempre più consistente del mercato automobilistico. Nel mirino ci sono le dimensioni delle vetture: questo genere di auto sono infatti cresciute talmente tanto in lunghezza e larghezza che ora non solo non entrano in molti parcheggi europei ma sono diventati un pericolo per pedoni, ciclisti e più in generale per il restante parco circolante.

Una crescita costante

I Suv stanno crescendo sempre più sul fronte dimensionale. Negli Stati Uniti è un dettaglio di poco conto, anzi, in tutto il Nord America le auto di grandi dimensioni hanno sempre rappresentato un must assoluto, tanto che Elon Musk è stato in grado di lanciare un pick-up elettrico da ben 5,68 metri di lunghezza e largo fino a 2,40 metri. La dimensione, invece, nell’Europa delle città con strade strette è un problema. Secondo un recente studio, i Suv europei crescono in larghezza di 1 centimetro ogni due anni, un fenomeno che rende sempre più difficile il loro utilizzo in strada – soprattutto quando si tratta di trovare parcheggio. Inoltre pedoni e ciclisti avranno sempre meno spazio in corsia.

La legge comunitaria

Ma cosa dice la legge? Attualmente l’Unione Europea permette a tutti veicoli di raggiungere i 2,55 metri di larghezza. La normativa risale agli anni Novanta ed era stata pensata per limitare le dimensioni di bus e camion. All’epoca nessuno aveva però pensato che questo cavillo avrebbe permesso ai produttori di aumentare le dimensioni dei loro Suv. Secondo un nuovo studio della Transport & Environment, la larghezza media delle nuove auto in Europa ha superato i 180 centimetri a causa di una crescita annuale continua a partire dal 2001.

Parigi pronta a varare la stretta

Ormai i Suv hanno raggiunto la larghezza dei furgoni e teoricamente potrebbero puntare a quella dei camion. Per questo motivo il tema dovrà essere affrontato in tempi rapidi dal parlamento europeo. Intanto c’è chi già si muove: Parigi ad esempio vuole scoraggiare l’ingresso dei Suv in città attraverso il caro-parcheggi: i Suv presto potrebbero dover pagare la sosta 18 euro l’ora, il doppio rispetto alle vetture normali.