Azionario, Enemaerke (RBC Bluebay): "Valutiamo la qualità del management"

Questo potrebbe essere un buon momento per investire nel mercato azionario, forte di prezzi in arrivo dal 2023 che in alcuni casi sono ancora scontati. Ne parliamo con Christoffer Enemaerke, gestore azionario di RBC BlueBay.

Quest’anno i mercati azionari dei Paesi emergenti potranno trarre vantaggio dai convenienti livelli delle valutazioni. E potrebbero ancora guadagnare in linea con una tendenza azionaria globale positiva, come visto anche nel 2023. Come vi muovete in questa asset class?

“L’analisi e la valutazione della qualità del management sono sempre state una parte fondamentale del nostro processo di investimento nell’azionario dei paesi emergenti. Nel 2023 abbiamo deciso di sviluppare ulteriormente la nostra attenzione sulla qualità del management, cercando di identificare le aree chiave in cui hanno eccelso i vertici delle aziende basate in questi paesi. Attraverso discussioni di gruppo, visite all’estero e analisi di casi di studio, abbiamo scoperto che la cultura, l’attenzione al rendimento, la chiarezza e l’esecuzione della strategia, e gli investimenti per il futuro sono elementi cruciali quando si tratta di valutare la qualità del management”.

Prima di investire in un titolo dei paesi emergenti qual è, dunque, il primo fattore da considerare?

“Una cultura vincente può rappresentare un vantaggio competitivo. L’importanza della cultura è evidente se si osserva la performance a lungo termine delle aziende inserite nella classifica delle “100 migliori aziende dove lavorare”. Tra il 1998 e il 2023, queste aziende hanno registrato una crescita del 2.286% rispetto al 664% dell’indice S&P500, che equivale a una differenza di tasso di crescita annuale di oltre il 5%. Un’azienda che è stata costantemente nominata come un ottimo posto di lavoro e che ha una forte cultura è Mercado Libre, un marketplace online leader in America Latina, con una presenza in tutta la regione nel settore dell’e-commerce e del fintech. Il management ritiene che per continuare a essere leader nei vari mercati debba attrarre, coinvolgere e sviluppare i migliori talenti. Per questo motivo, pone una chiara attenzione alle persone e ai team”.

Quali altri fattori considerate?

“Un altro elemento chiave nella nostra strategia è investire in società con un’elevata e sostenibile capacità di generare valore, una metrica che sottolinea la capacità di generare flussi di cassa. Alcune delle società di maggior successo nei mercati emergenti nel corso del tempo sono state quelle che si sono concentrate nella generazione di rendimenti costantemente elevati. La brasiliana Weg, un’azienda leader nei settori dell’ingegneria elettrica, dell’energia e dell’automazione, ha compiuto sforzi significativi in tutta l’organizzazione per far lavorare tutti i dipendenti in modo da massimizzare il rendimento del capitale investito (Roic). Negli stabilimenti dell’azienda sono state installate delle lavagne in cui ogni dipendente può vedere come le sue azioni abbiano un impatto sul Roic, che è anche un fattore chiave per la retribuzione variabile dei manager. Le aziende che hanno top manager in grado di definire una strategia di lungo termine chiara, trasparente e di eseguirla diligentemente anno dopo anno, sono state generalmente premiate dagli investitori. Uno dei migliori esempi, in questo senso, è il produttore auto e conglomerato indiano Mahindra & Mahindra. L’andamento delle azioni della società ha visto un periodo di sottoperformance nel 2019-2021, seguito da una forte performance a partire dal 2021, che dimostra l’importanza dell’allocazione del capitale e di una strategia chiara con una forte esecuzione”.

Lo sviluppo tecnologico e l’innovazione stanno sconvolgendo le economie nei paesi sviluppati. Sono tendenze da seguire anche nei mercati emergenti?

“La difficoltà anche nei paesi emergenti è quella di abbinare un’area di investimento a crescita strutturale di lungo termine con una selezione di titoli di successo nei settori legati alla tecnologia, dove la disruption è più rapida che in altri settori. Uno degli elementi da considerare è quindi la capacità del management di continuare a innovare e rimanere all’avanguardia nel lungo periodo. La taiwanese Delta Electronics è stata in grado di riposizionarsi più volte negli ultimi due decenni in aree di crescita strutturale. Fondata nel 1971, è oggi il più grande fornitore di componenti per l’alimentazione e di soluzioni per l’alimentazione a livello globale. Nei prossimi 5-10 anni, riteniamo che possa continuare a sfruttare il suo modello di business flessibile e diventare un fornitore di soluzioni industriali in settori quali la produzione intelligente, i prodotti per sistemi di alimentazione e le soluzioni di ricarica per veicoli elettrici”.