Vino, Mutinelli (Iwb): "Nel 2024 i prezzi torneranno a scendere. Puntiano su Stati Uniti e Asia"

Dopo l’emergenza Covid, che per mesi ha chiuso i ristoranti e sigillato le persone in casa, ora è l’inflazione a pesare sul settore del vino. Con una vendemmia che prosegue senza intoppi nonostante qualche grandinata estiva al Nord e gli attacchi della peronospora al Sud, i veri danni al comparto arrivano dall’incremento dei prezzi che ha tagliato i brindisi dei consumatori di mezzo mondo, più che dal cambiamento climatico.

“Lo scorso anno il vetro è aumentato dell’80% – in pratica una bottiglia è salita da 30 a 50 centesimi – e così hanno fatto tutti i costi legati alle materie prime, ai trasporti, agli imballaggi, spingendo le aziende a scaricare i loro maggiori oneri sul mercato finale” sottolinea a Verità e Affari Alessandro Mutinelli, ceo e presidente di Italian Wine Brands, uno dei due operatori del vino quotati in Borsa e primo gruppo vitivinicolo privato in Italia con un fatturato di 430 milioni di euro (80% all’estero), un margine operativo lordo di 37 milioni e un utile netto di 14. “Per questo i prezzi del vino continuano a salire, anche se i costi di produzione stanno frenando, ma nel 2024 mi aspetto il fenomeno contrario, ovvero che a fronte di un calo delle vendite ci sarà un ritracciamento dei prezzi”.

I consumatori, però, hanno ripreso a uscire e i consumi del canale Horeca sono in crescita.

“L’Horeca nel 2023 ha registrato una buona ripresa, che era già iniziata l’anno prima. Nei diversi canali di vendita abbiamo assistito a quello che io definisco il fenomeno delle montagne russe: durante il Covid sono andate molto bene le vendite di vino online e nei supermercati. Poi si è ripreso a uscire e l’Horeca è tornata a crescere, mentre web e grande distribuzione sono scesi. Certamente la trasversalità della nostra offerta su tutti i canali ci ha consentito di mantenere buon livelli di performance anche nei periodi più difficili”.

Adesso che cosa si attende nei prossimi mesi?

“Che il fuori casa continuerà a crescere e le vendite online a flettere. Il prezzo medio delle bottiglie vendute via internet è superiore a quello del supermercato e, quindi, chi non poteva uscire a cena usava l’online, mentre ora consuma quelle bottiglie al ristorante”.

E per quanto riguarda l’estero?

“La situazione è omogenea in tutto il mondo a causa del rallentamento economico globale. Quello che sta avvenendo negli Stati Uniti, invece, è ancora l’onda lunga del Covid. Lo scorso anno, infatti, abbiamo registrato una domanda in forte crescita e i grossisti hanno riempito i loro magazzini. Quest’anno parte di quelle scorte sono ancora lì, non sono uscite dalle cantine, anche se non registriamo frenate nei consumi”.

Quindi, il mercato ripartirà?

“Nei prossimi anni ci aspettiamo che il consumo pro capite di vino negli Stati Uniti, oggi di 12 litri, crescerà ancora. Lo stesso faranno i mercati asiatici e altre aree del mondo dove non si produce vino. Discorso diverso per l’Europa e l’Italia, ma qui stiamo investendo molto e puntiamo sul turismo”.

Anche la corsa del Prosecco, di cui voi siete il secondo produttore italiano, si è fermata…

“Il Prosecco è un fenomeno da 20 anni a questa parte e la notizia di quest’anno è che non è cresciuto, ma continua a essere tra i preferiti dai consumatori. Però va detto che gli spumanti sono stati i vini che hanno trainato il mercato nell’ultimo decennio, ma c’è un equilibro fondamentale da rispettare tra costo e qualità. Se il prezzo cresce troppo, com’è successo al Prosecco, i consumatori cercano prodotti alternativi, bollicine più accessibili”.

Circa un anno fa aveva fatto la vostra ultima acquisizione, la cantina toscana Barbanera.

“L’operazione ci ha portato in dote 10 milioni di bottiglie, posizionandoci in un’area, quella toscana, che ci mancava. Si tratta di un’integrazione di successo per il nostro gruppo, nato con l’obiettivo di essere un soggetto aggregatore in un mercato come quello italiano ancora molto frammentato. Aggregazioni come la nostra erano già avvenute in altri Paesi, ma ora anche da noi si comincia a capire che, se hai dimensione e struttura, ce la fai, altrimenti fai fatica. In questo ringrazio anche la lungimiranza dei nostri partner finanziari di Electa, artefici dell’operazione di quotazione nel 2015 e che da allora continua a essere al nostro fianco con una logica di finanza industriale che valorizzi le aggregazioni di filiera”.

A questo proposito, avete in vista nuove acquisizioni?

“Siamo un gruppo nato per aggregare e quindi non ci nascondiamo. Per quanto riguarda le aree di nostro interesse posso dire che il gruppo realizza l’80% delle vendite all’estero, motivo per cui ci interessano quelle zone di produzione vinicola a più elevata riconoscibilità. Inoltre, cerchiamo un prodotto con un posizionamento di mercato alto. In futuro, infatti, sarà sempre più evidente un tema di sostenibilità della filiera agricola e di tutto quello che sta a monte, per cui aumentare la qualità del nostro vino è fondamentale”.

Come vede la seconda parte del 2023?

“Per fine anno il sentimento è di cauto ottimismo. Siamo ben posizionati sui mercati in tutti i canali e nelle diverse fasce di prezzo. Quel che vediamo è che i costi stanno calando e pensiamo che anche i consumatori nei prossimi mesi potranno tirare un sospiro di sollievo”.