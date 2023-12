Vodafone vince il ricorso. Mette all'angolo Gualtieri: fuori le carte della gara Roma5G

Non c’è pace per la gara Roma5G indetta dalla capitale ad aprile. Una recentissima sentenza del Tar del Lazio infatti ha accolto il ricorso di Vodafone contro il diniego all’accesso agli atti della gara opposto dal comune guidato dal sindaco Roberto Gualtieri. Analoghi ricorsi sono stati presentati anche dagli altri operatori ossia Cellnex, Telecom e WindTre.

Gli operatori di tlc non potevano partecipare al bando indetto dal Comune

L’accesso agli atti era stato negato da Roma Capitale perché gli operatori non avevano partecipato alla gara. Il problema è che non potevano partecipare visto gli stringenti vincoli del bando dove ha partecipato un solo concorrente, che ovviamente ha vinto, ossia Boldyn Network guidata, al momento dell’aggiudicazione della gara, in Italia dall’ex ad di Tim Brasil Luca Luciani e controllata da un fondo pensione canadese. E dunque il Tar consente ora a Vodafone, ma seguiranno anche gli altri operatori che hanno fatto lo stesso ricorso, di visionare i documenti e si spinge oltre.

Il Tar: “Alla gara ha partecipato un unico concorrente annullamento possibile”

Dice la sentenza che “alla gara ha partecipato un unico concorrente, sicchè l’eventuale annullamento del provvedimento di aggiudicazione di tale gara (per vizi ipoteticamente ricavabili dall’esame della documentazione oggetto di ostensione) ben potrebbe spingere l’amministrazione ad un annullamento in autotutela dell’intera procedura competitiva”. I lavori per l’installazione dell’infrastruttura, un contratto di circa 100 milioni di cui 20 dati dal Comune, dovrebbero partire già a gennaio.

La rete è inserita tra i progetti previsti per il Giubileo 2025 per garantire la massima connettività ai pellegrini in arrivo a Roma. La previsione è di portare una rete di microcelle con circa 850 hotspot wifi di ultima generazione in 100 piazze. Ma per garantire la copertura effettiva ovviamente sono necessarie anche le frequenze 5G che gli operatori si sono aggiudicati e, naturalmente, pagato. La gara era stata bandita ad aprile e aggiudicata lo scorso agosto. Contro l’aggiudicazione gli operatori avevano fatto ricorso al Tar ma il tribunale amministrativo aveva aderito alle ragioni del comune di Roma.

Possibile anche un ricorso contro la gara al Consiglio di Stato

Ma dall’esame della documentazione che Roma Capitale dovrà rendere disponibile entro 30 giorni (la corrispondenza intercorsa con il soggetto aggiudicatario, i verbali delle sedute di gara e la documentazione tecnica ed economica presentata da Boldyn) gli operatori potrebbero ricavare elementi utili per proseguire il giudizio in Consiglio di Stato.