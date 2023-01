Wall Street spinge le Borse europee: a Milano riflettori su Ferrari, Saes Getters e Tim

Apertura Borsa, Milano in rialzo

Apertura borsa in leggero rialzo a Milano (+0,2%). Lo stesso per l’Euro Stoxx 5o. A dare il via è stata Wall Street dopo la chiusura molto positiva di venerdì che ha portato il bilancio settimanale in territorio positivo (+1,5%) Anche oggi il mercato Usa è visto in salita. Il future dell’indice S&P500 è in rialzo dello 0,3%.

Giovedì esce il dato sull’inflazione Usa che rappresenta la notizia più attesa dai i mercati finanziari. Le stime anticipano un altro rallentamento degli ultimi mesi. Lo stesso giorno escono in Cina prezzi alla produzione e inflazione. Venerdi è attesa la produzione industriale tedesca. Domani parlano Jerome Powell della Federal Reserve, Andrew Bailey della Bank of England ed Isabel Schnabel della Bce. Giovedì tocca a James Bullard membro Fomc non votante, ma importante da seguire perché si è sempre distinto per essere l’avanguardia dei falchi.

Asia

Sale di slancio l’indice di Seul, +2,5%. Samsung Electronics, il colosso che pesa di più sull’indice sale di quasi il 3%. Nikkei di Tokyo +0,6%. CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen +0,7%. Hang Seng di Hong Kong +1,5%. Alibaba guadagna il 7% a 109 dollari di HK, prezzo che non si vedeva da luglio. Goldman Sachs ha inserito il titolo nella lista dei preferiti.

Jack Ma ha rinunciato al controllo di Ant Group. Lo ha annunciato la stessa società fintech partecipato al 33% da Alibaba, spiegando che modificherà la sua struttura azionaria in maniera tale che nessun azionista possa più avere il controllo. Jack Ma uno degli uomini più ricchi del pianeta dal 50% scenderà al 6,2%, secondo i calcoli di Reuters.

In Cina, dopo tre anni di stop agli spostamenti ed ai viaggi, sono iniziati i preparativi per i trasferimenti in massa dalle città alle campagne. Le prenotazioni per i treni e gli aerei sono migliaia. In vista del boom di contagi dovuti alle riunioni delle famiglie per il Capodanno cinese, le autorità di Pechino si preparano alle contromisure. Reuters riporta che Pfizer sta trattando la possibilità di concedere ad alcune aziende cinese la licenza per la produzione del suo antivirale Paxlovid. La trattativa con il colosso farmaceutico statunitense è condotta dall’autorità cinese del farmaco.

Le opportunità del giorno

Ferrari

Citi alza il giudizio

Saes getters

Vende le attività nel medicale. Si tratta delle controllate statunitensi Memry Corporation e Saes Smart Materials alla società Usa Resonetics per un prezzo di 900 milioni di dollari. Notizia positiva per il titolo.

Tim

In una intervista Gianluca Ricci, capo di Macquarie Asset Management Italy, ha annunciato che il fondo, socio di Cassa depositi e prestiti in Open Fiber, è favorevole al piano del governo per la creazione di una rete tlc nazionale e sta lavorando al progetto con le parti interessate. Equita Sim conferma il TP di 0,39 €.

Fra giovedì e venerdì è in programma una nuova riunione del tavolo tecnico convocato per dipanare la matassa infrastrutturale. Pochi giorni più tardi, il 15 gennaio, è previsto il cda di Fibercop, la società partecipata da Tim, Kkr e Fastweb, mentre il 18 gennaio è in agenda il board di Tim. La trama va progressivamente componendosi e potrebbe contemplare un’offerta da parte di un veicolo ad hoc costituito da Cdp, un finanziamento ibrido da parte del fondo australiano Macquerie e un ruolo di sistema per le banche creditrici. Equita nota che lo spunto più interessante viene offerto proprio dall’incontro di questa settimana e dal fatto che si stia ragionando di financing, con strumenti che possano portare Cdp al controllo ma riducendone l’impegno finanziario.

Sotto la lente

Anima

La raccolta netta a dicembre è stata positiva per 253 milioni di euro, per un totale da inizio anno positivo per oltre 1,6 miliardi di euro.

Banco Bpm

In una intervista l’amministratore delegato Giuseppe Castagna ha ribadito la richiesta di una moratoria sui mutui e sui finanziamenti alle famiglie e alle piccole imprese. Castagna ha aggiunto che serve “prudenza” nella manovra di rialzo dei tassi da parte della Banca centrale europea.

Iren

punta a vendere una quota di minoranza della distribuzione gas che potrebbe avere un enterprise value di circa 700-800 milioni di euro.

Mps

In Italia c’è spazio per più poli bancari, ha detto il ceo Luigi Lovaglio in una intervista aggiungendo che il processo di consolidamento in Italia dovrà necessariamente coinvolgere la banca senese che è un pivot del settore.

Maire Tecnimont

Ha annunciato ieri l’avvio ufficiale di un contratto da 1,3 miliardi di dollari per la costruzione di un impianto petrolchimico per QatarEnergy e Chevron Phillips Chemical. La commessa era stata resa nota a dicembre.

Analisi tecnica

Banca Sistema

Chiusura a 1,59€. I prezzi accumulano da sei mesi i in quello che dovrebbe trasformarsi in un segnale rialzista i cui target potenziali sono in zona 1,8/2 euro.

Circle

Con la chiusura a 4€ attacca la fascia dei massimi dello scorso anno, ultimo ostacolo serio per puntare i top assoluti a 4,4€.

Tps

Chiusura a 5,85€. Il superamento di quota 5,8 euro dovrebbe favorire accelerazioni verso i top assoluti a 6,3 euro, dopo mesi di consolidamento.

Webuild

Chiusura a 1,45€. Consolida sopra il supporto in zona 1,40/1,38 € Target minimo in area 1,55€.

Wiit

Chiusura a 18,48€. Il consolidamento nella banda 17-19 euro sembra preparare ripresa il recupero, partito dai minimi di settembre.

Analisi della tendenza

Ftse Mim (25.180).

Settimana di gran rialzo (+5,5%) con nuovi massimi da aprile. È però ancora presto per decretare la scomparsa dell’Orso. Segnali più attendibili arriverebbero con la rottura di 25.500 punti. Al momento prevale una logica di consolidamento nel range 23-25 mila punti.

Previsioni

“Le proiezioni della Federal Reserve mostrano un calo dell’inflazione statunitense molto più rapido rispetto alle stime della Bce su quella dell’Eurozona – afferma Olivier Korber, strategist valutario di SocGen – La stagionalità di gennaio suggerisce un inizio lento per l’euro/dollaro, vediamo un’accelerazione verso la primavera”.

L’angolo degli analisti

Promossi

Eni

Goldman Sachs alza il target price a 19 euro.

Snam

Credit Suisse ha alzato il Tp da 4,7€ a 5,7€. Ubs da 4,25€ a 4,55€. Il Financial Times riporta l’annuncio degli accordi tra Equinor (Norvegia) e Rwe (Germania) per la costruzione di diversi impianti di generazione elettrica alimentati ad idrogeno. I nuovi impianti lavoreranno inizialmente a gas ma saranno successivamente riconvertiti ad idrogeno prodotto da rinnovabili (prevalentemente impianti wind offshore).

Gli investimenti prevedono anche la costruzione di una pipeline per il trasporto di idrogeno tra i due paesi nonché la partnership per la costruzione degli impianti eolici offshore. La pipeline di trasporto Idrogeno (realizzata da Gassco l’operatore scandinavo per le reti gas) dovrebbe essere pronta per il 2030. L’accordo consolida gli obiettivi della Germania di raggiungere 14TWh di produzione da idrogeno per il 2030 per dar seguito ad una domanda prevista in fortissima crescita nei prossimi anni.

Lo sviluppo idrogeno è un riferimento per Snam, la più attiva in Italia sul fronte della nuova tecnologia, e per le rinnovabili. La società inoltre potrebbe considerare la vendita di una quota della società Stogit che gestisce lo stoccaggio di gas.

Bocciati

Generali

Morgan Stanley taglia il giudizio a poco interessante.

Stellantis

Citi abbassa il target price a 21 euro. Anche Deutsche Bank ha rivisto al ribasso il target. Equita Sim invece conferma il TP di 19 €. Gli esperti si focalizzano sulle parole del ceo Tavares in occasione del CES (Consumer Electronic Show): se non ottimizziamo la nostra struttura non possiamo assorbire il costo aggiuntivo dell’elettrificazione, che rischia di comportare prezzi delle auto elevati – se il mercato si restringe, non abbiamo bisogno di tanti impianti.

Bisognerà prendere alcune decisioni impopolari – Stellantis non ha altra scelta che continuare a tagliare spese variabili e di distribuzione per rimanere competitivi e rendere i veicoli elettrici più convenienti per le classi medie.. Devi adattare continuamente la tua capacità alle tue esigenze. Lo scorso mese, segnalano ancora gli esperti, il gruppo aveva già annunciato il congelamento dell’impianto di Belvidere in Illinois (che produce solo Jeep Cherokee) dal 28 febbraio, che comporterà licenziamenti di un numero imprecisato di lavoratori. Tuttavia, se l’auto dovesse richiedere un rimbalzo, Stellantis potrebbe cambiare la sua decisione.

Queste dichiarazioni – conclude Equita – non ci sorprendono ritenendo ci sia ancora molto da fare, considerando che la fusione FCA-PSA è efficace solamente da 2 anni e che l’utilizzo della capacità produttiva in parecchi impianti è sicuramente sub-ottimale. Il piano comunicato in occasione dell’annuncio della fusione prevedeva 4 mld di oneri non ricorrenti; l’obiettivo originario consisteva nel raggiungere 5 mld di sinergie che riteniamo verranno nettamente superate.

Conferme

Aeroporto Bologna

Intesa Sanpaolo conferma il TP a 7,8 € dopo i dati sul traffico a dicembre positivi. Per gli esperti le rilevazioni non sorprendono dopo che Ryanair e Wizz Air avevano reso nota una crescita “robusta” dei passeggeri grazie al boom del traffico durante le vacanze natalizie. Sulla base di calcoli preliminari, gli esperti sottolineano come includere maggiori volumi di traffico nel loro modello porterebbe a un aumento del 3% delle stime di EPS rispetto a quelle attuali.

Brunello Cucinelli

Intesa Sanpaolo conferma il TP a 69,4 €. Gli analisti si aspettano che i ricavi del quarto trimestre 2022 siano saliti del 29% a oltre 270 mln €, confermando il trend segnato nei primi nove mesi dell’anno (+27,7%). L’intero 2022 è visto chiudere con ricavi a 912,6 mln +28% a/a, coerente con le stime resa nota il 6 dicembre”. Il fatturato dello scorso esercizio verrà reso noto in giornata.

Fincantieri

Focus sulle indicazioni di stampa circa la gara da 1,5 mld per 3 fregate (+1 in opzione) destinate alla marina militare greca. Si tratta, notano da Equita Sim, di un ordine potenzialmente importante per Fincantieri data la storica buona marginalità di ordini di questo tipo e il miglior ciclo di pagamenti rispetto al settore crocieristico. Dopo i recenti accordi con il gruppo americano Onex per la gestione dei cantieri greci di Elefsis (che verranno utilizzati per la costruzione delle navi), gli esperti ritengono che Fincantieri abbia buone chance di vedersi assegnato l’ordine. Per gli gli analisti di Intesa Sanpaolo TP a 0,51 €.

Piaggio

Intesa Sanpaolo conferma il TP a 3,1 €. “Dopo le immatricolazioni di due ruote in Italia, anche quelle in Germania hanno segnato un trend positivo a dicembre”, segnalano gli analisti, secondo cui “il forte trend del mercato tedesco conferma ulteriormente la solidità della domanda di due ruote in Europa finora”.

Unicredit

Jefferies conferma rating BUY e TP di 19 €. Gli esperti segnalano che la banca è uno delle loro tip pick in Europa grazie alla forte storia di ritorni sul capitale, al continuo miglioramenti sul fronte del margine di interesse. Inoltre, la valutazione resta interessante.

Pillole dall’estero

American Express

Stephens ha tagliato il rating sul titolo del gruppo delle carte di credito a Underweight da Equal-Weight.

Danone

Morgan Stanley ha tagliato il rating sul titolo del gruppo alimentare a Underweight da Equal Weight.

Moderna

Ha annunciato un accordo di licenza da 35 milioni di dollari con lo sviluppatore di farmaci per il cancro CytomX Therapeutics per collaborare su terapie basate sull’RNA messaggero rivolte a un’ampia gamma di malattie.

Sodexo

Il gruppo francese, attivo nei servizi e nella ristorazione collettiva, nonostante abbia archiviato il primo trimestre 2022-23 con un giro d’affari oltre le attese di 6,3 miliardi, in progresso del 20,2% su base annua.

Obbligazioni

La scorsa settimana il future del Btp ha guadagnato il 4,4%, per trovare un risultato simile si deve andare indietro fino ad ottobre. Il decennale italiano, arrivato a 4,19%, si è mosso in concordia con il Bund (2,20%). Il Treasury Note a dieci anni è stamattina a 3,55%, era 3,73% giovedì mattina.

Energia e valute

Petrolio

Petrolio +1,3% in avvio. Il 2023 è partito male, ma il ritorno della Cina sui mercati dell’energia potrebbe cambiare il trend di questi giorni. Lo scenario grafico si conferma controverso. I prezzi oscillano tra i minimi del 2022 a 77,04/73,40 dollari e i primi ostacoli grafici sopra 86/82 dollari. Gli analisti consigliano prudenza..

Gas

Stabile a 69,5 euro.

Valute

L’ area 1,06 si sta confermando un livello interessante per costruire una posizione in dollari.

Oro

1.880 dollari La rottura convinta di area 1.800 dollari ha aperto la strada al ritorno verso i top assoluti oltre i 2mila dollari. Comprare.

Frase del giorno

