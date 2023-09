Zaia anticipa l'autonomia. Nasce la banca tutta made in Veneto

Escono Unicredit, Banca Intesa e Banco Bpm

In attesa dell’autonomia, Zaia si fa la sua banca e liquida big del credito come Intesa o Unicredit. La Regione del Veneto diventa da oggi unico azionista di Veneto Sviluppo, con l’uscita dei soci privati bancari – Intesa, Unicredit, Bnl, Banco Bpm, Mps, Sinloc, Volksbank – titolari sinora del 49% del capitale a fianco della quota regionale (51%) nell’azionariato.

Parla il Presidente della Regione

“E’ una operazione che sancisce un risultato davvero rilevante per questa legislatura: con questa riorganizzazione forniamo alla Regione uno strumento operativo, controllato al 100% dal pubblico, che implementerà le politiche di sostegno alle imprese del Veneto – afferma il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia -. Veneto Sviluppo, da oggi, acquista centralità tra le nostre società e grazie all’articolato portafoglio di soluzioni che può offrire (fondi agevolativi, garanzie, interventi di private equity e private debt) si dimostra all’avanguardia nel panorama delle finanziarie regionali in Italia, seguendo al meglio lo sviluppo economico del nostro territorio. L’obiettivo è di poter essere incisivi, veloci nell’affrontare il cambiamento, con lo sguardo sempre rivolto all’innovazione ed ad futuro. Con una grandissima attenzione alla trasparenza e all’informazione a cittadini, ben oltre a quanto richiesto dalla normativa. Veneto Sviluppo sarà tutto questo”.

Legge regionale

L’intervento è stato autorizzato da una legge regionale varata nello scorso luglio. Rappresenta il primo tassello dell’annunciato riordino delle attività regionali in materia di finanza per le imprese. Tutte le partecipazioni confluiranno in un unico gruppo, con a capofila la finanziaria regionale. Alla Regione, infatti, verranno conferiti i pacchetti di Veneto Innovazione e Finest. L’amministrazione regionale continuerà a detenere il 100% di FVS società di gestione del risparmio, focalizzata in operazioni di private equity.

L’assessore

Quello di oggi è “un passaggio significativo per la Regione, che diventa azionista al 100 per cento di una partecipata che ha visto la presenza delle principali banche italiane – spiega Francesco Calzavara, assessore regionale al Bilancio e alla Società Partecipate -. Ringrazio i soci privati per averci supportato in questa operazione strategica di riorganizzazione societaria, che ci consegna una grande opportunità in termini di finanza regionale, perseguibile solo con Regione Veneto al 100%. Veneto Sviluppo e le sue partecipate, tra cui a breve la nostra in house Veneto Innovazione, rappresentano degli strumenti strategici per le politiche regionali in materia di sostegno all’impresa, ma anche per la promozione delle nostre progettualità su innovazione e trasformazione digitale”.