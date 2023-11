Zeenni (Candriam), "è il momento dei titoli obbligazionari investment grade"

Questo potrebbe essere il momento dei titoli obbligazionari investment grade. Con i tassi a questi livelli, infatti, potrebbe esserci un rapporto rischio/rendimento piuttosto interessante. È il pensiero di Patrick Zeenni, Head of Investment Grade & Credit Arbitrage, Deputy Global Head of Credit di Candriam.

I prodotti “investment grade”, quindi ritenuti affidabili, offrono attualmente opportunità agli investitori?

Dopo il 2022 che ha segnato la fine di un decennio di allentamento della politica monetaria, il 2023 è stato l’anno del riprezzamento dell’intera curva dei tassi di interesse. La fine del “mantra” delle banche centrali sui tassi “più alti, più a lungo” ha favorito l’irripidimento delle curve dei rendimenti e un riprezzamento dei tassi di interesse reali che ora sono tornati in territorio positivo, per la prima volta in quasi dieci anni. Oggi i rendimenti dei titoli investment grade europei sono a un livello molto interessante, intorno al 4,6% 1 , da un livello vicino allo 0% osservato durante la crisi del Covid.

Sono interessanti anche gli spread creditizi, ovvero il premio del credito investment grade. Pur continuando a crescere significativamente al di sopra della loro media storica, sono stati anche stabili, supportati da solidi fondamentali aziendali, da esigenze di finanziamento inferiori alle attese e da afflussi verso l’asset class. In questo contesto il mercato investment grade è tornato in primo piano. Con tassi e spread elevati, esso offre un rapporto rischio/rendimento interessante rispetto ad altre asset class: un punto interessante per gli investitori nel credito.

È possibile che nelle prossime settimane si verifichi una certa dispersione del credito?

Pur essendoci la possibilità di un atterraggio morbido, ci aspettiamo che si manifestino marginali segnali di debolezza e una certa dispersione del credito. Alcuni tra i titoli principali hanno già sorpreso in negativo il mercato. Le società si trovano ora ad affrontare le sfide legate all’aumento dei costi di finanziamento, dei costi di produzione, nonché alle incertezze sulla domanda e sulle trasformazioni richieste dalla transizione energetica.

Che approccio bisognerebbe seguire in questo segmento?

In questo contesto, riteniamo che la gestione attiva, con un approccio basato sulle convinzioni, focalizzato sull’analisi fondamentale e che integri i fattori Esg, possa essere rilevante – oltre a contribuire ad affrontare il rischio di recessione. Implementando l’analisi fondamentale insieme a un filtro Esg si mira a creare un di alta qualità, poiché tende a favorire gli emittenti che presentano bilanci solidi, buoni parametri di credito e forti profili Esg. A nostro avviso si tratta di un buon inizio, poiché è probabile che questi emittenti resistano meglio a una potenziale recessione e a un ampliamento degli spread creditizi in caso di grave recessione. Inoltre, riteniamo che il contesto attuale richieda una gestione attiva della duration del portafoglio e che le strategie sui tassi di interesse e sul credito debbano essere continuamente riviste alla luce dell’evoluzione delle condizioni macroeconomiche.

Sui mercati del credito è possibile affrontare il rischio Esg e generare risultati extra-finanziari?

Pensiamo sia possibile costruire strategie che mirino a contribuire sia a minimizzare il rischio Esg, sia a creare un impatto extra-finanziario interessante sui mercati del credito. Nel costruire l’universo di investimento, è fondamentale cogliere le opportunità che offrono i temi quali: il cambiamento climatico, l’esaurimento delle risorse, la demografia e una buona governance. L’approccio di investimento dovrebbe includere la gestione del rischio di transizione e valutare attentamente l’impatto delle emissioni di CO2 dei portafogli. Le obbligazioni Esg, a livelli di valutazione corretti, dovrebbero far parte del portafoglio. Nello specifico, i green bond sono stati fondamentali per sostenere gli emittenti di credito nei loro impegni verso la transizione. Sono anche strumenti utili per gli investitori desiderosi di aumentare l’impatto dei propri investimenti.

Come vi posizionate nel comparto nel contesto attuale?

Siamo posizionati sulla parte centrale della curva del credito (3-5 anni), ma rimaniamo attivi sulle scadenze lunghe (oltre 20 anni) con copertura sulla duration, che possono fornire buone performance in caso di ampi movimenti sui tassi di interesse sovrani. Possiamo aggiungere duration tatticamente, ad esempio attraverso i futures sui tassi tedeschi, che ci proteggerebbero da un potenziale deterioramento economico significativo, poiché generalmente si traduce in rendimenti più bassi sulla curva tedesca. Evitiamo i settori con un rischio ESG significativo (petrolio, gas e combustibili fossili). Nell’ambito corporate, preferiamo il debito ibrido di emittenti investment grade.