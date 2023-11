Zilli, l'ex Triboo si prende la rivincita con Connetty: ricavi in crescita e investimenti

Ha iniziato a masticare il linguaggio del web quando aveva appena 14 anni. Da allora, Alberto Zilli, che oggi di anni ne ha 37, ha inanellato una serie di case history di successo. La più nota di queste, Triboo Media, l’hub digitale che portò alla quotazione con Giulio Corno e che lasciò nel 2015. Da ragazzo lo chiamavano il “Mark Zuckerberg di Pordenone”, la provincia dove è cresciuto, prima di arrivare a Milano con i fratelli Samuele e Stefano. Appassionato fin da subito di internet, all’inizio del nuovo Millennio fonda il primo sito, usando la partita iva del fratello più grande.

Ed è ancora con i fratelli, che nel 2016 ha dato vita a Connetty, holding industriale a capitale privato che investe nel digitale e new media. Una sorta di rivincita su Triboo, se vogliamo, e su un settore che conosce molto bene: quello del marketing online. I numeri gli stanno dando ragione. Nel primo semestre Connety è cresciuta, infatti, di un altro +13% di fatturato, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. E punta a chiudere il 2023 con fatturato di 20 milioni.

In particolare, è cresciuta la controllata Refine Direct, che si occupa di campagne pubblicitarie. Ma anche le partecipate Qualify Direct, che segue la lead generation, e Broadbandy, dedicata al mondo dell’addressable TV, perfomano molto bene. “Il nostro segreto è aver continuato ad investire in innovazione, sviluppando la tecnologia, individuando dei trend di sicuro interesse per gli utenti e per i clienti, e valorizzando le singole competenze umane e creative”, spiega Zilli, che di Connetty è il ceo.

Infatti, durante l’anno è stata data una spinta importante al settore di ricerca e sviluppo. Un +35% con focus sull’intelligenza artificiale e per migliorare i processi operativi interni. “I risultati molto positivi ci permettono di investire sulle nostre potenzialità e di guardare al futuro in ottica di crescita continua – prosegue Zilli -. L’obiettivo è quello di ampliare il nostro organico e la nostra offerta attraverso investimenti nello sviluppo di nuove soluzioni e contenuti a supporto dei nostri clienti, forti della consolidata esperienza nel campo del digital e del performance marketing”.

E diventare un polo aggregante anche per le piccole realtà del settore attraverso nuove acquisizioni. “Il nostro obiettivo è crescere e, quindi, se ci saranno delle opportunità le coglieremo, come abbiamo fatto fino ad ora. Non avendo terzi investitori a cui rendere conto, abbiamo una certa libertà. Ma se prossimamente dovessimo avere bisogno di investitori per integrare delle nuove realtà, valuteremo all’occorrenza”, precisa il ceo.

Insomma, un progetto chiaro. Facendo tesoro degli errori fatti in passato. “Di questi ne cito due – risponde Zilli -: il primo è di evitare di voler fare per forza in partenza il prodotto, che si crede perfetto, senza averlo fatto prima testare al mercato. Lo sviluppo deve diventare maniacale solo quando si è visto che risponde ad un’esigenza. L’altro è che, quando si individua un filone giusto, bisogna avere il coraggio di strutturarsi da subito”.