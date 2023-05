Bauxite e titanio, le materie prime fondamentali e da scoprire

Nella mappa delle materie prime critiche la bauxite e il titanio ricoprono una fondamentale importanza per lo sviluppo dell’industria e l’energia green. La produzione mondiale delle materie prime è raggruppata in 29 metalli, tra questi ci sono tre raggruppamenti dei quali sentiamo parlare spesso, sono: “Elementi di terre rare pesanti, Elementi di terre rare leggeri e Metalli del gruppo del platino”.

La Cina, ovviamente, domina la produzione delle materie prime a livello mondiale. Olaf Scholz in una recente intervista si è spinto a dichiarare: “Il Mare del Nord può diventare la più grande centrale energetica del mondo”. Subito dopo, nell’ultima decade di aprile, Scholz insieme ai suoi “colleghi” di Francia, Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi, Norvegia, Irlanda, Lussemburgo e Danimarca (dov’era l’Italia ?), hanno annunciato, facendo una traversata sulla nave Connector, la realizzazione di un parco eolico colossale che attraverserà tutto il Mare del nord e dovrebbe consentire a trecento milioni di famiglie europee di consumare energia pulita (la daranno anche agli italiani). Una prima parte del progetto “il progetto del Mare del nord”, dovrebbe essere realizzato entro il 2030.

Che cosa è la bauxite

Quanto dovrebbe costare e chi dovrebbe partecipare attivamente alla programmazione di questo strategico progetto? Cosa ne pensa il Parlamento europeo? Allo stato attuale è un mistero, quindi torniamo a parlare di due minerali, la bauxite e il titanio, che hanno una delle belle storie da raccontare, con aneddoti divertenti. Che cos’è la bauxite? Non è solo un minerale, le sue proprietà favoriscono il recupero delle facoltà cognitive, ed è anche utile nel trattamento dello stress e della perdita del sonno. E’ una roccia sedimentaria che costituisce la principale fonte di alluminio. Inoltre la bauxite facilita l’assimilazione del ferro e favorisce la corretta ripresa delle capacità motorie.

Nel 2020, l’Australia ha prodotto la quantità maggiore di bauxite a livello mondiale producendone circa 110 milioni di tonnellate. Il secondo maggior produttore di bauxite è la Guinea con 82 milioni di tonnellate. Come già detto la pietra viene utilizzata per produrre alluminio. La Cina è il maggior produttrice di acciaio e alluminio al mondo con una quota del 60 e del 57 per cento del totale globale, nonché la nazione responsabile della maggior quantità di emissione di gas serra.

Perché? La bauxite, considerata come minerale di alluminio, è normalmente ricca di impurità quali silice ed ossidi di ferro e titanio.

Per contrastare l’industria cinese gli Stati Uniti e l’Unione europea stanno valutando l’imposizione di dazi sull’acciaio e sull’alluminio prodotti in Cina in proporzione delle loro emissioni di CO2 ( notizia del 12 dicembre 2022 ).

Una curiosità sulla bauxite in Italia

Nel cuore del Salento, a sud di Otranto si trova il lago di Bauxite, dove l’acqua è di colore verde smeraldo. Era un ex giacimento minerario ormai dismesso, la scoperta risale al 1940, lo sfruttamento della bauxite è cessato nel 1976 a causa delle infiltrazioni d’acqua di una delle tante falde acquifere presenti nel territorio. La terra circostante il lago, grazie al suo colore rosso intenso, viene spesso prelevata e utilizzata ancora oggi per la produzione di colori utilizzati nel settore dell’artigianato locale, nel totale rispetto della natura.

Prima di scoprire le particolarità specifiche del titanio, ci preme ribadire, come raccontato nei precedenti articoli che la Cina detiene la totale supremazia sull’estrazione e la lavorazione delle terre rare con una quota pari a circa il 90% della produzione globale, e un terzo delle riserve mondiali, seguita da Vietnam, Brasile, Russia, India, Australia, Groenlandia e Stati Uniti.

Andrea Biancardi, junior lecturer in energy transition presso la Sda Bocconi afferma che: “Nella competizione globale la Cina è riuscita ad acquisire una posizione privilegiata nel continente africano, diventandone il principale partner nelle relazioni commerciali. Rispetto ad altre potenze, da quelle europee e agli Stati Uniti, la Cina ha il pregio di presentarsi con dei progetti infrastrutturali, dalle strade, agli ospedali. E il vantaggio della Cina è stato anche quello di vedere l’Africa non solo come un fornitore di materie prime e risorse naturali, ma anche come un mercato di sbocco delle proprie merci”. Fantastico!

La corsa alle terre rare

Una notizia che sta preoccupando il settore del commercio globale delle materie prime è rappresentata dalla volontà della Cina di vietare l’esportazione di magneti relativi alle terre rare, un comunicato di inizio aprile che non ha ancora avuto una conferma da parte di Pechino. Le 17 terre rare sono fondamentali per la transizione energetica, smartphone, turbine eoliche, automobili, ma tutto dipende dalla Cina, e l’Europa cosa può fare per ridurre la dipendenza dalla Cina? Sarà sufficiente realizzare ii due progetti redatti dall’Europa denominati Critical Raw Materials Act e Net zero industry act? La speranza è sempre l’ultima a morire.

E ora occupiamoci del titanio

Anche in questo caso, raccontiamo una notizia che ha dell’incredibile.

Il più grande giacimento di titanio al mondo si trova in Italia e più precisamente in Liguria. Nel cosiddetto giacimento di Piampaludo, nel parco del Beigua, in provincia di Savona ed in particolare nel massiccio di Voltri. Un giacimento contenente 9 milioni di tonnellate di titanio e allora per quale motivo non sono state avviate le attività estrattive? Difficile rispondere a questa domanda. Come abbiamo detto il titanio si trova all’interno del Parco Naturale Regionale del Beigua ed è sotto la protezione della Rete globale dei Geoparchi dell’UNESCO. Nel parco del Beigua nidificano 40 mila coppie di uccelli, lupi e sono presenti circa 1200 specie di piante, ed é per questi motivi che viene considerato il parco più ricco di biodiversità della Liguria. Inoltre l’apertura di una miniera darebbe luogo a problemi ingenti di tipo ambientale.

In medicina il titanio viene usato per realizzare protesi di ginocchio e anca, stimolatori cardiaci , piastre e viti per le ossa e piastre craniche per le fratture del cranio ed anche per fissare denti falsi.

Il titanio è molto resistente, anche alle temperature elevate, il suo peso estremamente leggero, queste caratteristiche consentono alle industrie di utilizzare le leghe di titanio per i velivoli, tubi per le centrali elettriche, placcatura di armature, navi, navicelle spaziali e missili.

Ulteriori curiosità

Il tipico rossetto per le labbra contiene il 10% di titanio. A causa delle proprietà di diffusione della luce, il biossido di titanio in piccole quantità viene spesso usato per migliorare il colore bianco o l’opacità negli alimenti quali gomme da masticare, caramelle, pasticcini, cioccolatini, creme per il caffé e decorazioni per dolci. Per gli sportivi che usano le biciclette. Chi vuole acquistare una bicicletta per tutta la vita, quindi eterna, il titanio e l’acciaio fanno per così dire ” la parte del leone “.

I metalli aprono orizzonti ancora sconosciuti alla maggior parte delle persone, il nostro scopo è quello di fornire, nel nostro piccolo, informazioni che ci consentano di avvicinarsi a questi minerali senza temerli per quello che sono.