Dove si svolgono le consultazioni in Quirinale

Sono iniziate le consultazioni per la formazione del nuovo governo. Il primo a salire al Colle è stato il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Le consultazioni per il governo da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella si svolgono al Quirinale nello studio che ospita gli incontri ufficiali, definito la Vetrata. Lo studio è adiacente alla Loggia d’onore e originariamente era una loggia aperta, chiusa con dei grandi archi con finestre nel ‘700. Proprio per i cinque finestroni questa parte del Quirinale è nota oggi come la Vetrata.

Il salone del Quirinale

Quel salone era anticamente la camera da letto estiva del Papa, che divenne poi la camera da pranzo in epoca napoleonica e che re Umberto I utilizzò come studio dalla fine dell’Ottocento. In questo periodo venne anche decorato il soffitto e il fregio con le coppie di angioletti in stile neorinascimentale.

L’arredamento risale tra il Settecento e l’Ottocento. La scrivania del Presidente è di manifattura francese e proviene dalla Reggia di Parma. Il quadro che si trova sulla parete dietro la scrivania, che rappresenta il martirio di quaranta gesuiti, è del pittore francese Jacques Courtois, noto in Italia come il Borgognone. Gli altri due dipinti esposti nella stanza sono invece opera di Angelo Maria Crivelli detto il Crivellone e raffigurano animali e nature morte.