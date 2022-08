Cosa pensano i politici sulla flat tax

La flat tax proposta del centrodestra “è irrealizzabile, una presa in giro”. Lo ha dichiarato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenuto ai microfoni di “24 Mattino” su Radio 24. Sullo stesso tema è intervenuto anche il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenuto ai microfoni di “Radio anch’io” su Rai Radio1, che ha ribadito che non è corretto dire che la flat tax costa nel medio periodo, fa crescere le entrate dello Stato. “Noi siamo persone responsabili e procederemo con gradualità, non volgiamo certamente fare nuovo deficit”, ha detto.

Anche il leader della Lega Matteo Salvini si è accodato sul tema della flat tax, dicendo che i numeri zittiscono Letta. E ha aggiunto che oggi già 1,9 milioni di lavoratori (a partita Iva) usano la flat tax al 15 per cento massimo e chi apre una nuova partita Iva, già oggi può pagare solo il 5 per cento di tasse per i primi anni. “Risultato, più lavoro (soprattutto per i giovani) e quindi più incassi per lo Stato. Chi lo dice a Letta?”, ha scritto su Twitter Salvini.

Di altro avviso il presidente della Regione Lazio ed esponente Pd Nicola Zingaretti, secondo il quale La flat tax condanna i giovani e i più poveri. “L’intenzione non dichiarata della destra è ancora una volta penalizzare la parte più povera del Paese. La flat tax al 23 per cento, infatti, avvantaggia molto i redditi alti, ma soprattutto lascia un conto molto salato da pagare. E chi sarà a pagare? Ancora una volta chi ha meno”, ha affermato.