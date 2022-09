Gara di bandierine del centrodestra e le migliori le ha Maurizio Lupi

La sfilata del centrodestra

Il centrodestra ha lanciato una sorta di gara di “bandierine” e “bandierini”, ragazzi e ragazze che portavano i vessili delle varie liste che compongono la coalizione. E alla fine la migliore squadra, le migliori bandierine si sono rivelate quelle di Maurizio Lupi portate alla manifestazione conclusiva della campagna a Roma.

I Meloni boys davanti a tutti

Prima che iniziassero i comizi dei leader ogni partito della coalizione ha fatto sfilare davanti al pubblico le sue squadre, raccogliendo o meno applausi. La prima a salire è stata la squadra di Silvio Berlusconi, seguita da quella di Matteo Salvini e poi quella di Lupi. Toccava alla squadra di Giorgia Meloni, ma in fila non riusciva a stare più nessuno perché il palco era finito. Così Fratelli di Italia è sfilato davanti a tutti gli altri, creando qualche mugugno.

La scelta del pubblico

Alla fine però l’applausometro ha premiato la squadra di Lupi, la sola quasi tutta femminile con ragazze- cheerleader che hanno saputo scatenare il tifo e forse si erano portate una folta claque per l’occasione. La scelta è stata molto americana, perché fin qui solo in quella campagna elettorale si erano viste squadre di questo tipo. Ma il pubblico ha gradito, in attesa di ascoltare i leader..