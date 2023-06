L’ex numero uno Ghosn chiede a Nissan un risarcimento di 1 miliardo di dollari

La causa personale più costosa si tutti i tempi nell’industria automobilistica. E’ quella intentata da Carlos Ghosn nei confronti della Nissan. Secondo indiscrezioni di Bloomberg e Reuters, l’ex numero uno della casa nipponica avrebbe infatti presentato una denuncia per ottenere un risarcimento da 1 miliardo di dollari (910 milioni di euro) per i danni alla sua reputazione e al suo patrimonio. L’atto, spiegano le agenzie, sarebbe stato depositato presso un tribunale libanese.

Il super manager brasiliano di origini libanesi alla guida dell’alleanza globale dell’automobile Renault-Nissan-Mitsubishi, era fuggito in modo rocambolesco in Libano dopo essere stato arrestato a Tokyo nel 2018, al termine di un interrogatorio in Procura, dove si era presentato spontaneamente. E’ accusato di numerosi illeciti: avrebbe utilizzato dei fondi della società per il proprio tornaconto e soprattutto avrebbe sistematicamente ridotto, nelle comunicazioni ufficiali, l’ammontare dei propri guadagni rispetto alle somme realmente percepite.

A puntare il dito contro di lui non solo i magistrati nipponici ma la sua stessa azienda, che al termine di un’indagine interna aveva messo in luce gli abusi addebitati e lo aveva licenziato.

La prima causa

In seguito Nissan aveva chiesto 10 miliardi di yen di danni (pari a circa 83,5 milioni di euro) “allo scopo di recuperare una significativa parte dei danni monetari inflitti alla compagnia dal suo ex presidente, dopo anni di comportamenti scorretti e di attività fraudolente“.

Nello specifico la casa giapponese puntava a recuperare i presunti danni patrimoniali causati da Ghosn, prodotti ad esempio “dall’uso di proprietà immobiliari all’estero senza pagamento di un affitto (come un palazzo a Beirut acquistato per 8,8 milioni di dollari attraverso una compagnia satellite), dall’uso privato di jet aziendali, dai pagamenti non giustificabili alla sorella e al suo avvocato personale in Libano, dall’acquisto di uno yacht di lusso registrato nelle Isole Vergini Britanniche e da ultimo dai costi sostenuti per le investigazioni interne di Nissan riguardo allo stesso Ghosn su territori come Giappone, Stati Uniti e Olanda“.

La contro denuncia del “killer dei costi”

Ghosn ha sempre respinto tutte le accuse e si è più volte scagliato contro la Casa di Yokohama, colpevole, a sua detta, di aver ordito un complotto contro di lui. Il dirigente, 64 anni, entrato in Renault nel ’96, ha costruito la sua fama di “cost killer”, di “killer dei costi”, basata sulla sua capacità di trasformare le aziende sull’orlo del fallimento in società redditizie. In Nissan è arrivato nel 1999, dopo che Renault si era impossessata del 44% delle azioni del secondo marchio automobilistico nipponico.

Arrivato in Giappone aveva subito svecchiato il management, costruendo le basi della svolta verso il settore dell’auto elettrica e lanciando la Leaf, diventata la vettura a batteria più venduta al mondo. Il successo ottenuto era servito a Ghosn come trampolino di lancio per ottenere l’incarico di amministratore delegato dell’intero gruppo in sostituzione di Louis Schweitzer.

Dopo aver mantenuto per oltre dieci anni le cariche di amministratore delegato di Renault e Nissan, nel 2017 Ghosn aveva lasciato la guida di Nissan, mantenendo solo l’incarico di presidente del consiglio di amministrazione, per concentrarsi sull’alleanza Renault-Nissan, la quale grazie anche al contributo fondamentale dell’acquisto del 34% di Mitsubishi, si è guadagnata la prima posizione fra i costruttori mondiali per numero di veicoli commerciali venduti nel 2017, superando Volkswagen e Toyota.

Ma già ai tempi della Renault il suo compenso, uno dei più alti tra i capi aziendali francesi, gli era valso uno scontro con lo Stato francese, azionista del 15% della Renault.

Una retribuzione da Re Mida

Come ceo di Nissan Ghosn ha raggiunto una retribuzione per il periodo da aprile 2016 a marzo 2017 di quasi 1,1 miliardi di yen (8,8 milioni di euro). Inoltre, guadagnava oltre 7 milioni di euro all’anno come ceo di Renault. I guai erano iniziati nel giugno 2017 quando la Reuters aveva rivelato di un sistema di bonus nascosti per i suoi dirigenti tramite una società con sede nei Paesi Bassi.

Ghosn ha sempre negato un simile trattamento. Tuttavia nel febbraio del 2018, dopo le prime schermaglie, aveva accettato di ridurre la sua retribuzione del 30%. Ma ciò non è bastato a fermare un meccanismo che ha portato al suo arresto, licenziamento ed alla fuga. Con l’inizio di una battaglia giudiziaria miliardaria che promette nuovi colpi di scena.