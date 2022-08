Il Papa riabilita lo Ior: sarà il solo a gestire soldi e finanza

Il Papa riabilita lo Ior rimettendolo al centro delle finanze vaticane. Entro settembre infatti tutte le attività finanziarie della Santa Sede dovranno essere accentrate nell’istituto tanto discusso in passato. Prende il via così ufficialmente la riforma delle finanze vaticane voluta da Papa Francesco, avviata all’indomani dello scandalo del palazzo di Londra.

Il diktat sugli investimenti

“L’attività di gestore patrimoniale e di depositario del patrimonio mobiliare della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede compete in via esclusiva all’Istituto per le Opere di Religione”, è stabilito in Rescritto da Papa Francesco.

Il Rescritto, intitolato “l’Istruzione sull’Amministrazione e gestione delle attività finanziarie e della liquidità della Santa Sede e delle Istituzioni collegate con la Santa Sede” chiarisce alcuni punti della Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium, emanata il 19 marzo 2022.

Nel documento del Papa vengono fissate le date di avvio della riforma: “La Santa Sede e le Istituzioni collegate con la Santa Sede che siano titolari di attività finanziarie e liquidità, in qualunque forma esse siano detenute, presso Istituzioni finanziarie diverse dallo Ior devono informare lo Ior e trasferirle presso di esso appena possibile entro 30 giorni dal 1 settembre 2022″.

In Vaticano è in corso il processo sulla vicenda dei fondi della Segreteria di Stato, con dieci imputati tra finanzieri, funzionari vaticani e alti prelati.

Ieri è emerso che Angelo Becciu, imputato “eccellente” del processo, sarà reintegrato nelle funzioni cardinalizie dopo esserne stato escluso proprio su decisione di Francesco.

La riabilitazione di Becciu

Il cardinale in una messa privata in Sardegna ha raccontato che sabato scorso lo ha chiamato ”il Papa per dirmi che sarò reintegrato nelle mie funzioni cardinalizie e per chiedermi di partecipare a una riunione con tutti i cardinali che si terrà nei prossimi giorni a Roma”. Sabato prossimo Becciu parteciperà al Concistoro .

“Sono molto emozionato per questo gesto del Papa. Lo ringrazio di cuore e riconfermo la mia piena comunione con Lui”. Così il cardinale Angelo Becciu commenta all’Ansa la decisione di Papa Francesco di invitarlo alla riunione dei cardinali che si terrà in Vaticano nei prossimi giorni.