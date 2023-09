La nautica vale 7 miliardi. Export record. Salvini a Genova: "Nuovo codice e meno burocrazia"

La nautica vale 7 miliardi

La nautica tricolore non sente crisi, è una tra le maggiori eccellenze del “made in Italy” e conquista una fetta sempre più larga dei mercati mondiali. E’ una immagine straordinariamente positiva quella che emerge dalla prima giornata del Salone di Genova in programma da oggi a martedì prossimo.

La conferma arriva dallo stesso Saverio Cecchi, presidente degli industriali di settore. “Abbiamo raggiunto un primato, diventando i primi esportatori al mondo per il nostro settore, con l’88% – ha detto il leader di Confindustria nautica durante la cerimonia di apertura della kermesse. – In scia all’andamento del 2021, l’anno con il migliore incremento di fatturato di sempre per l’industria nautica italiana, il mercato nel 2022 si é dimostrato solido e reattivo. Raggiungendo un fatturato globale di 7,33 miliardi di euro, con un rialzo del 20% rispetto ai 6,11 miliardi del 2021″.

Il settore nel Sud

“E anche il 2023 – ha anticipato – ci sta dando soddisfazioni”. “Eppure dobbiamo migliorare ancora – ha concluso – , questo Paese deve migliorare ancora, soprattutto superare quella cultura anti impresa che ancora siamo costretti a registrare. Bisogna anche snellire la burocrazia e semplificare, ma possiamo farcela”.

Parole a cui ha fatto eco l’intervento del Presidente di Confindustria, Bonomi, che ha sottolineato l’importanza per il settore del Sud del Paese. “L’economia del mare tiene insieme tutto il Paese, anche il Mezzogiorno che in altri settori soffre – ha spiegato Bonimi. E il settore esprime dei numeri molto importanti: il 45% delle imprese nautiche italiane e un terzo degli addetti sono nel Mezzogiorno“.

Salvini: “Entro fine anno nuovo codice nautico. E meno burocrazia”

L’importanza della nautica, che copre ormai oltre il 3,2 % del Pil, è stata sottolineata dal vicepremier e ministro dei Trasporti, Salvini. “Penso che entro la fine dell’anno si potrà’ avere la riforma del codice nautico – ha detto il ministro – e una semplificazione e sburocratizzazione, anche per quanto riguarda il sistema patenti in generale“. “Sono contento da ministro delle Infrastrutture – ha poi aggiunto sorridendo il ministro – perché’ siccome qui al Salone e fuori dal Salone tutto va bene, almeno oggi non mi chiederete soldi”.

“Qualcuno – ha quindi aggiunto – dovrebbe prendere esempio dalla nautica prima di imporre vincoli e sacrifici a settori italiani ed europei che invece di averne vantaggio rischiano di tornare indietro rispetto all’innovazione conquistata”. “L’industria nautica – ha quindi concluso evocando la battaglia italiana in sede di auto green – é uno dei settori che più di altri si occupa di innovazione, nuove tecnologie e di riduzione delle emissioni, ma non per vincoli europei, multe e sanzioni, ma perché l’imprenditore italiano é’ vocato a una sostenibilità ambientale che deve andare di pari passo con la sostenibilità economica e sociale”.

Urso: “Collegato ad hoc nella manovra”

A Genova era presente anche il ministro delle Imprese, Urso. “E’ stato configurato un collegato alla manovra economica che sarà presentato con la Nadef e riguarderà l’economia del mare, la blue economy – ha anticipato il ministro – E questo fa il paio con un altro collegato che riguarda la space economy. “Non é un caso. Siamo infatti consapevoli che il futuro del nostro Paese si gioca sullo spazio e sul mare. E siamo consapevoli anche della forza delle nostre imprese, comprese quelle nel settore dello spazio e del mare”. “Crediamo fortemente da sempre nella nautica come emblema del Made in Italy e dell’economia del mare – ha concluso Urso, sottolineando che “nella nautica c’é tutto: c’é tecnologia, meccanica, design, arredo e componentistica. Per questo ha una posizione di leadership a livello globale, perché l’avanguardia é l’emblema del Made in Italy e della sua eccellenza”.

La fotografia del settore

A Genova è quindi stato presentato il Boating economic forecast, da cui emerge, in dettaglio che il 67,9% del fatturato complessivo della nautica proviene dalle vendite sui mercati esteri e il restante 32,1% dal mercato nazionale. La crescita, recita il rapporto, si è avuta specialmente nel comparto dei superyacht, di cui i cantieri italiani rappresentano il 50% degli ordini mondiali, nonché nella nautica di media dimensione per i prodotti premium. Il contributo del settore della nautica al Pil italiano e’ stato superiore a 6 miliardi nel 2022 (6,17 miliardi, il 19,9% in più rispetto all’anno precedente). Anche il contributo in rapporto al Pil é cresciuto, passando dal 2,89% al 3,23%.

Attesa per il premier

L’arrivo a Genova del premier, Meloni è previsto per domani (venerdì) pomeriggio . La premier insieme al ministro per gli Affari Europei e il Pnrr Raffaele Fitto, effettuerà, a bordo di una motovedetta della Guardia di finanza, un sopralluogo via mare al cantiere della nuova diga di Genova. Dopo la visita al Salone il presidente del Consiglio firmerà con il presidente della Regione Toti l’accordo per l’utilizzo dei Fondi Fsc (programmazione 2021-2027) destinati alla Liguria, prima Regione a raggiungere l’intesa con il Governo. Ad attendere Meloni un Salone in cui sono presenti mille brand con centinaia di barche esposte, 150 delle quali nei nuovi canali del Waterfront, con operatori arrivati da 36 Paesi e 5 continenti.