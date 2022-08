I soldi alle commemorazioni

Non sia mai detto che il Paese resti senza commemorazioni e comitati che si occupano di centenari, bicentenari, tricentenari, e così via. Che sia un’urgenza, d’altronde, lo dimostra il fatto che, nonostante tutti siano presi dalla campagna elettorale e dalle prossime elezioni politiche, c’è sempre tempo per finanziare ogni tipo di anniversario.

Uno dei prossimi documenti su cui il Parlamento si troverà a ragionare è infatti stato consegnato alle Camere dal ministro della Cultura, Dario Franceschini, e prevede lo stanziamento di 1.100.256 euro per «comitati nazionali di nuova istituzione» (445.256 euro), «edizioni nazionali di nuova istituzione» (78.300), «rifinanziamento di comitati nazionali» (315mila euro) e «rifinanziamento di edizioni nazionali post legem» (261.700), quelli cioè per cui il termine di legge già sarebbe scaduto.

