Topolino e Microlino, microcar italiane all'assalto di un mercato da 50 mld

In Germania boom di vendite, in Italia un flop. Eravamo alla metà degli anni ’50 del secolo scorso e la Isetta, il sogno di Renzo Rivolta di creare un’auto piccola, funzionale, economica, ma con un design ricercato e ricca di soluzioni tecniche, nel nostro Paese perdeva la sfida contro la super utilitaria per eccellenza, la Fiat 500 che proprio in quel momento prendeva il posto della Topolino. Diverso il discorso in Germania dove la Isetta, commercializzata con marchio Bmw ebbe successo.

A distanza di quasi 70 anni, le idee di Rivolta, ingegnere e fondatore della Iso, si stanno rivelando di straordinaria attualità anche in Italia. La conferma è nel successo delle minicar (o microcar) che, pur disponendo della tecnologia attuale, nelle linee e nella filosofia di guida, ricalcano quella di un tempo. Ebbene, i quadricicli elettrici nel nostro Paese nel 2022 hanno raggiunto le 7.043 immatricolazioni (nel 2021 erano 4.044) facendo registrare un +74,1%. E nel 2023 la corsa non si ferma con in testa la Citroën Ami, che ha superato le 10.000 unità vendute in tre anni.

Ma l’Italia copre una fetta minima di un comparto in forte crescita. Il mercato globale delle minicar, stimato in 48,3 miliardi di dollari nel 2022, è proiettato raggiungere una dimensione di 59,3 miliardi di dollari entro il 2030.

La Microlino

Quest’anno due importanti novità arrivano sul mercato per contendere il primato della Ami. La prima è la Microlino, un quadriciclo leggero distribuito in Italia dalle concessionarie aderenti al Gruppo Koelliker. Due posti e un bagagliaio di 230 litri in una carrozzeria di 2,5 metri, la Microlino può essere guidata già a 16 anni (come accade per rivali Ami e Renault Twizy), e si ispira alle bubble cars degli anni ’50 tra cui, appunto, la Isetta.

La Microlino è composta per il 65% da componenti italiane (e il 90% di origine europea). Le versioni disponibili sono la Dolce e la Competizione ed hanno un motore elettrico posteriore da 17 CV che consente una velocità massima di 90 chilometri orari ed una autonomia compresa tra 91 e 230 chilometri. I prezzi però sono ben poco micro: si va dai 21.090 euro per l’allestimento Dolce, mentre la top di gamma Competizione costa 22.090 euro.

La Topolino

La seconda novità arriva dalla Fiat che ne ha svelato recentemente il nome : si tratta della Topolino. La base tecnica della nuova Topolino è ereditata dalla Citroën Ami con dimensioni del veicolo estremamente compatte. I dettagli tecnici del nuovo quadriciclo elettrico non sono stati diffusi ancora ufficialmente da Fiat, ma sappiamo che le misure della Ami sono 1.52 metri di altezza, 1.39 di larghezza e 2.40 metri di lunghezza.

Sul prezzo di listino della Fiat Topolino la Casa non si è ancora espressa, come non sappiamo quali saranno le modalità di acquisto e quando avverranno le consegne. Secondo le indiscrezioni che circolano sul web però il quadriciclo elettrico torinese potrebbe arrivare già durante l’estate, a un prezzo che potrebbe essere leggermente superiore a quello della Ami, di 8.000 euro.

Tutti i modelli in commercio

Sul mercato italiano troviamo tre tipologie di minicar: le minicar elettriche che funzionano interamente con energia elettrica. Offrono un’opzione ecologica e a basse emissioni. Poi ci sono le minicar a motore a combustione ovvero minicar che utilizzano motori a benzina o diesel. Sono più comuni e offrono una maggiore autonomia rispetto alle versioni elettriche.

E ancora le minicar sportive: alcuni produttori offrono versioni sportive di minicar, con caratteristiche di design e guida sportive. Nonostante la velocità limitata queste vetture adottano le migliori tecnologie dell’industria automobilistica e sono considerate più sicure dei ciclomotori. Si possono guidare prima, in base ai modelli dai 14-16 anni.

Citroen e Opel con Ami ed e-Rocks, e prima Renault con Twizy, stanno puntando a questa fascia del mercato della mobilità in cui i dominatori nel recente passato (ma con numeri diversi da oggi) sono gli storici costruttori di microcar. Sta di fatto che ora troviamo in commercio un buon ventaglio di modelli su cui spiccano Aixam, Citoen Ami, Eli zero plus, Estrima Birò, Fiat Topolino, Microlino, Opel rocks, Renault Twizy, Tazzari zero, Xev Yoyo, Zd D2s.

I prezzi vanno, in base gali allestimenti, dagli 8 mila euro sino a punte di 14-15 mila euro. Fa eccezione, come detto, la Microlino che con un prezzo sopra i 20 mila euro intende posizionarsi in una fascia top. Un settore, quello del lusso, che in effetti, anche per le auto classiche, non conosce crisi.