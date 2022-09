Politici pagati da Mosca? Ci sono almeno sei ex premier

Gli ex premier pagati da Mosca

Ieri i principali giornali italiani hanno concesso ampio spazio a una nota del segretario di Stato americano Antony Blinken secondo la quale la Russia avrebbe inviato dal 2014 in poi 300 milioni di dollari ai politici di una ventina di paesi di tutto il mondo.

Benché dalla lista redatta dagli americani siano finora filtrati, per quanto riguarda l’Europa, soltanto i nomi di Ucraina, Albania, Bosnia e Montenegro; e benché il governo Draghi abbia subito precisato di non essere stato contattato dai diplomatici Usa (nella nota, Blinken sollecitava gli ambasciatori americani nei paesi coinvolti a «sollevare il problema» con i rispettivi governi); nelle pagine dei quotidiani nostrani abbondavano i riferimenti alle recenti posizioni di Lega e M5S critiche verso le sanzioni e l’invio di armi all’Ucraina, e si citavano i sospetti avanzati in passato negli Stati Uniti in ambienti dem su possibili finanziamenti russi, mai dimostrati, ai partiti europei anti-establishment.

I veri coinvolti

Fin qui si tratta di indiscrezioni che poi vengono smentite regolarmente al momento buono. Eppure su chi ha ricevuto uno stipendio da Vladimir Putin e dal suo regime le certezze non mancano. Perché in questi anni ha arruolato ex ministri e perfino sei ex premier. E non bisognava guardare a destra, perché erano tutti di sinistra o centrosinistra. Ecco le loro storie.

