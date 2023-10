Rinnovabili, Consiglio Ue: entro il 2030 la quota green salirà al 42,5%

Il Consiglio Ue ha adottato la nuova direttiva emendata sull’energia rinnovabile per aumentare la quota di energia green nel consumo energetico complessivo della Ue al 42,5% entro il 2030, con un ulteriore aumento indicativo del 2,5% per consentire il raggiungimento dell’obiettivo del 45%.

Tutti gli stati membri contribuiranno al raggiungimento di obiettivi settoriali più ambiziosi nei settori dei trasporti, dell’industria, dell’edilizia e del teleriscaldamento e raffreddamento. Lo scopo dei sotto-obiettivi è accelerare l’integrazione delle energie rinnovabili nei settori in cui l’integrazione è stata più lenta.

Gli stati membri avranno la possibilità di scegliere tra un obiettivo vincolante di riduzione del 14,5% dell’intensità dei gas serra nei trasporti derivanti dall’uso delle energie rinnovabili entro il 2030 e una quota vincolante di almeno il 29% di energie rinnovabili nel consumo finale di energia nel settore dei trasporti entro il 2030. Le modifiche diventeranno giuridicamente vincolanti 18 mesi dopo la sua entrata in vigore.

Via libera ai biocarburanti avanzati e rinnovabili

Le nuove norme stabiliscono un sotto-obiettivo combinato vincolante del 5,5% per i biocarburanti avanzati (generalmente derivati da materie prime non alimentari) e i combustibili rinnovabili di origine non biologica (principalmente idrogeno rinnovabile e combustibili sintetici a base di idrogeno) nella quota di energie rinnovabili fornite al settore dei trasporti. All’interno di questo obiettivo, è previsto un requisito minimo pari all’1% di combustibili rinnovabili di origine non biologica nella quota di energie rinnovabili fornite al settore dei trasporti nel 2030.

Per l’industria si prevede che dovrà aumentare ogni anno l’uso delle energie rinnovabili dell’1,6%. Gli stati membri hanno concordato che il 42% dell’idrogeno utilizzato nell’industria dovrebbe provenire da combustibili rinnovabili di origine non biologica entro il 2030 e il 60% entro il 2035.

Gli stati avranno la possibilità di scontare del 20% il contributo di tali combustibili nell’uso industriale a due condizioni: se il contributo nazionale all’obiettivo generale vincolante della Ue soddisfa il contributo previsto e se la quota di idrogeno da combustibili fossili consumata nello Stato membro non sarà superiore al 23% nel 2030 e al 20% nel 2035.

Nuove norme per il riscaldamento e raffrescamento

Per edifici, riscaldamento e raffrescamento, le nuove norme fissano un obiettivo indicativo pari ad almeno il 49% di quota di energia rinnovabile negli edifici nel 2030. Gli obiettivi rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento aumenteranno gradualmente, con un aumento vincolante dello 0,8% annuo a livello nazionale fino al 2026 e dell’1,1% dal 2026 al 2030. Il tasso medio annuo minimo applicabile a tutti gli stati è integrato da ulteriori aumenti indicativi calcolati appositamente per ciascuno stato.

Per la bioenergia, la direttiva rafforza i criteri di sostenibilità per l’utilizzo della biomassa a fini energetici, al fine di ridurre il rischio di una produzione di bioenergia non sostenibile. Gli stati garantiranno l’applicazione del principio a cascata, con particolare attenzione ai regimi di sostegno e nel dovuto rispetto delle specificità nazionali.

Si prevedono procedure di autorizzazione per i progetti di energia rinnovabile più rapidi. Si presumerà inoltre che la diffusione dell’energia rinnovabile sia di ‘interesse pubblico prevalente’, il che limiterà i motivi di obiezioni legali ai nuovi impianti.

Carburante rinnovabile per il settore dell’aviazione

Il Consiglio Ue ha adottato anche un nuovo regolamento sulla cosiddetta “Iniziativa FuelEU Aviation”, grazie al quale un maggior numero di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio ridurrà l’impronta di carbonio del settore dell’aviazione e creerà condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile.

Le nuove regole entreranno in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica dal 1 gennaio 2024. Alcune parti si applicano dal 1 gennaio 2025. Il Consiglio indica che tali regole garantiranno certezza giuridica agli operatori aerei e ai fornitori di carburante in Europa: con l’avvio della produzione su larga scala di carburanti sostenibili per l’aviazione, il settore dell’aviazione ‘diventera’ presto molto piu’ verde’.