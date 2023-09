Manovra, su scontrini e fatture irregolari spunta la sanatoria per i commercianti

Sanatoria in arrivo per scontrini, ricevute fiscali e fatture non in regola. Tutti i contribuenti che hanno commesso una violazione fra il primo gennaio 2022 e il 30 giugno di quest’anno potranno mettersi in regola pagando però multe ridotte. Ci sarà tempo fino al 15 dicembre. La novità è in un articolo della bozza del decreto legge energia che sarà sul tavolo del Cdm lunedì prossimo.

Intanto, spunta anche la proroga, fino alla fine dell’anno, degli aiuti agli under 36 per l’acquisto della prima casa. Contestualmente, si è ufficialmente aperte la partita sulla proroga ai sostegni alle bollette, in scadenza alla fine del mese e sul bonus carburanti – che ormai hanno sfondato quota dei 2 euro al litro – rivolti alla platea dei redditi più bassi.

Focus carburanti

In particolare, il Governo potrebbe intervenire in tempi decisamente stretti sul caro carburanti nel Consiglio dei Ministri in programma, appunto, lunedì, guadagnando tempo rispetto alla Legge di bilancio.

“I provvedimenti sul caro-benzina – ha anticipato Urso, a margine di un convegno della Cna – pensiamo di poterli configurare già nel prossimo consiglio ministri comunque dopo il confronto con i sindacati”. In particolare, si ragiona su un bonus benzina da 80 euro al mese destinato ai meno abbienti. La cifra potrebbe essere caricata sulla carta “Dedicata a te”, la social card con un contributo unico di 382,50 euro destinata a 1,3 milioni di famiglie con Isee fino a 15mila euro, per l’acquisto di beni e alimenti, includendo nel paniere i carburanti.

Prima però l’incontro con i Sindacati, in programma oggi, 22 settembre: sul tavolo proprio le possibili soluzioni a difesa del potere d’acquisto delle famiglie, minacciato dalla corsa dell’inflazione.

(Teleborsa)