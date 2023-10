Telco in pressing sull'Ue: "Investimenti sulle reti a rischio senza i soldi degli Ott"

L’Ue chiede al settore tlc 174 miliardi di investimento entro il 2030 per raggiungere gli obiettivi di connettività che si è posta. Una spesa ingente che pesa come un macigno sui non floridi bilanci delle telco europee. Per questo gli ad delle maggiori società di tlc del vecchio continente, tra cui Margherita della Valle di Vodafone e Pietro Labriola di Tim, hanno chiesto all’Ue di rivedere il quadro normativo per “aumentare le dimensioni delle società per evitare la frammentazione del mercato, e a varare una legge che imponga un “contributo equo e proporzionato da parte delle grandi piattaforme di contenuti (da Netflix ad Amazon ossia i cosidetti Ott) negli investimenti sulle infrastrutture di rete”.

“Il problema– dicono le telco tra cui Deutsche Telekom e British Telecom – sono gli investimenti che l’Ue per raggiungere gli obiettivi di connettività che l’Ue si è posta per il decennio Digitale (Digital Decade) per abilitare le tecnologie, sostenere la crescita in tutti i settori, migliorare la competitività europea, offrendo al contempo vantaggi di vasta portata ai cittadini attraverso una migliore assistenza sanitaria, istruzione, agricoltura, alimentazione, sicurezza e trasporti”.

Purtroppo il settore delle telecomunicazioni attualmente non è abbastanza forte per soddisfare tale domanda

Molti operatori riescono a malapena a coprire il costo del capitale. ”C’è da considerare- dicono i manager- che il traffico dati è cresciuto ininterrottamente a un tasso medio del 20-30% ogni anno, principalmente guidato dalle grandi aziende tecnologiche che da questa crescita hanno tratto il massimo profitto mentre quelli della connettività sono diminuiti”.

Il risultato è che il settore non ha un adeguato ritorno sugli investimenti. “Sebbene il settore abbia migliorato la connettività – dicono gli ad – negli ultimi dieci anni i prezzi al dettaglio dei servizi di telecomunicazione sono generalmente diminuiti, mentre i costi sono aumentati. Le nuove tecnologie aumenteranno la domanda sull’infrastruttura di rete, aumentando ulteriormente i costi”. Per questi motivi gli operatori europei di telecomunicazioni chiedono ai politici dell’Ue di garantire un contributo equo da parte delle aziende che beneficiano maggiormente delle infrastrutture che costruiamo e gestiamo.

Per le telco serve un intervento per riequilibrare le asimmetrie

“Questa misura- dicono le telco- riequilibrerebbe il mercato lungo tutta la catena del valore, affrontando al contempo le attuali asimmetrie: oggi le grandi aziende tecnologiche – affermano – non pagano quasi nulla per il trasporto dei dati sulle nostre reti, lungi dunque dal coprire i costi necessari per espandere le reti e raggiungere gli ambiziosi obiettivi dell’Ue. Inoltre le telco non possono negoziare prezzi adeguati per il trasporto dei dati. Al contrario, alcuni fornitori di servizi cloud addebitano ai propri clienti fino a 80 volte di più per il trasporto dei dati dal cloud. Inoltre attualmente non esiste alcun incentivo (economico) per ridurre il traffico di dati non necessario”.

E aggiungono. “La Commissione Europea è stata chiara sul fatto che qualsiasi meccanismo di regolamentazione sarebbe stato implementato nel pieno rispetto delle norme sulla neutralità della rete ma questo obiettivo è compromesso dalla mancanza di investimenti da parte delle società di telecomunicazioni, che mette a repentaglio la creazione di nuova capacità di rete, in modo che gli operatori possano far fronte alla crescita dei dati”. In mancanza di un intervento le telco avvertono che “l’Ue rischia di non riuscire a soddisfare le proprie ambizioni e, con queste, le esigenze più ampie dei suoi cittadini e dell’industria che rimarrebbero indietro rispetto ai concorrenti su scala globale”.