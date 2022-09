I termosifoni di quest’inverno

Alla fine potremmo quasi dire che ci hanno fatto un regalo. Tenere il termosifone un po’ più basso, quest’inverno, ci farà stare meglio. E forse addirittura dimagrire. Parola di un esperto come Alfredo Pontecorvi, professore ordinario di endocrinologia alla Cattolica del Sacro Cuore e primario al Policlinico Gemelli, che nei giorni scorsi ha spiegato come la temperatura ideale del nostro corpo è 19 gradi. E, quindi, il piano messo a punto dal ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani per contenere i consumi di gas “non è un dramma e ci farà perdere qualche chilo di troppo”.

Il nostro corpo, infatti, si adatterebbe da solo al clima più rigido casalingo riequilibrando la temperatura interna. Merito del tessuto adiposo bruno, ha spiegato l’esperto, che brucia le calorie che abbiamo immagazzinato per mantenere la temperatura corporea a 37 gradi. Il tessuto adiposo bruno, insieme a quello bianco, fanno parte del cosiddetto organo adiposo, la nostra protezione naturale.

Abbassare di qualche grado i riscaldamenti, dunque, farà in modo che il nostro corpo si metta a bruciare i grassi e ci aiuterà a restare in linea e di conseguenza anche a prevenire malattie come l’obesità e il sovrappeso. Ragion per cui sembra quasi che Cingolani e l’Ue lo stiano facendo per la nostra salute a farci abbassare i caloriferi. E a quel punto la prossima estate, stando così le cose, non dovremmo nemmeno preoccuparci troppo della prova costume.