Tim, lo scorporo della rete e il nodo occupazione

Nella partita per lo scorporo della rete di Telecom Italia pesa il tema occupazione e la preoccupazione generale è che l’ex-monopolista delle tlc possa pesare sulle casse dello Stato come già avvenuto con Alitalia. Certo non sarà facile trovare il bandolo della matassa, ossia permettere alle due società, o per meglio dire tre (ossia Netco per la rete ServiceCo per i servizi e Enterprise per i servizi alle aziende), che saranno create dopo lo scorporo di tenere gli attuali livelli occupazionali.

Ma una quota della rete potrebbe restare in Tim e questo sarebbe un bene per garantire l’occupazione. Il 30 agosto si potrà sapere qualcosa di più dato che dovrebbe venir presentata l’offerta vincolante che dovrà sancire gli impegni tra le parti, ossia il fondo Usa Kkr e il governo rappresentato da Cdp e F2i, ma intanto anche i sindacati sul fronte occupazione brancolano nel buio.

Il sindacato è in fibrillazione

“Purtroppo non ci hanno mai interpellato- dice Riccardo Saccone della Slc Cgil- ma è ovvio che non sarà facile trovare una soluzione. In tutto parliamo di circa 40mila lavoratori che, ovviamente, il governo non può certo mandare a casa. Quindi se circa 20mila finiranno nella società della rete, anche se non sarà facile farli digerire a un fondo come Kkr, restano altri 20 mila.

Forse 5 mila potranno finire nella società dei servizi alle imprese ma, certamente, 15 mila dipendenti per la ServiceCo sono moltissimi se si pensa che Iliad ne ha meno di mille, WindTre circa 4mila (dopo la scorporo della rete ndr) e Vodafone 6 mila. Per questo è importante che una quota della rete resti in Tim. Comunque sia dovranno intervenire degli ammortizzatori sociali. Tim, fino a febbraio prossimo, è sotto contratto di solidarietà espansiva. Quindi dovremo riprendere presto le trattative per un altro piano del genere”.

Lo scorporo comunque è inevitabile?

“Dal mio punto di vista si. Telecom senza il contratto di solidarietà che abbiamo firmato non riuscirebbe a pagare gli stipendi a causa del debito troppo alto. L’operazione viene fatta per abbattere il debito che diminuirà ma ci sarà una quota residua da spalmare sulla due società di rete e servizi. Naturalmente è una operazione che consentirà al maggiore azionista, Vivendi, di uscire bene. Per i piccoli azionisti era meglio accettare l’offerta a 0,505 euro fatta da Kkr un paio di anni fa. Ora il titolo, che era sceso fino a 0,19, vale circa 0,27 euro”.

Per il governo c’è anche il problema di Open Fiber che ha 1500 dipendenti ma che nel 2022 ha fatturato solo 350 milioni?

“Indubbiamente. Open Fiber era nata per spronare Telecom a cablare, ossia a mettere la fibra ma adesso ha problemi e infatti ha chiesto un ulteriore finanziamento di circa 300 milioni. Tenere due reti con lo stesso modello di business sarà molto difficile ma per realizzare la rete unica ci sono problemi di Antitrust Ue. Però bisognerà trovare una soluzione anche per Open Fiber che altrimenti finanziariamente non sta in piedi”.

Secondo un articolo de il Sole 24Ore il debito potrebbe scendere a 15 miliardi. Ossia circa 6 miliardi in meno dei 21 attuali. Di questi 5 finirebbero su ServiceCo e 10 su NetCo. Il debito sarà cancellato grazie agli introti che Tim realizzerà dalla vendita della rete che dovrebbe essere valorizzata intorno ai 20 miliardi. Il closing dell’operazione è previsto per fine giugno dell’anno prossimo, dando dunque il tempo all’azienda, governo e sindacati di trovare una soluzione per i 40mila dipendenti.