Tim: non solo tlc, entra nel mercato delle assicurazioni

Tim entra nel mercato delle assicurazioni

Non solo servizi telefonici per Tim che si ritaglia un ruolo di agente multiservizi vendendo anche polizze assicurative per l’assistenza medica alla famiglia ma anche per cane e gatto. In realtà il sito Timmybroker c’è da tempo ma ora il gestore di telefonia fissa e mobile ha deciso di procedere ad una comunicazione più intensiva. E dunque le coperture assicurative già presenti sul sito possono essere attivate anche nei negozi Tim.

Il servizio è disponibile in alcuni punti vendita di Roma, Milano, Genova e Napoli e sarà esteso progressivamente agli oltre 200 negozi dell’ex-monopolista distribuiti sul territorio nazionale per rendere l’esperienza di acquisto più semplice e diffusa. In aggiunta il servizio sarà presto disponibile anche presso i punti vendita Kena, ossia dell’operatore low cost che fa capo all’ex-monopolista.

Assistenza medica

L’offerta comprende il prodotto Tim myHealth, per l’assistenza medica all’assicurato e alla sua famiglia (consulti medici online o a domicilio; consegna farmaci a casa; assistenza professionale in caso di necessità) e Tim myPet, polizza specifica per gli animali domestici (consulenza veterinaria per 24 ore al giorno servizi professionali a domicilio; rimborso spese veterinarie da intervento; responsabilità civile; tutela legale dall’assicurato in caso di cane mordace).

Le offerte

C’è anche Tim ProtezioneCasa casa, che offre assistenza specializzata 24 ore al giorno responsabilità civile e copre vita privata e conduzione dell’immobile, danni al fabbricato e al contenuto, terremoto e alluvione, danni da acqua. Non manca l’assicurazione sportiva Tim Sci&Snowboard, dedicata agli amanti della neve, con responsabilità civile obbligatoria sempre inclusa, che offre rimborso spese mediche da infortuni; rimborso di noleggio attrezzature; skipass; lezioni ed hotel; spese di recupero e salvataggio sulla pista e tutela legale. Il cliente può gestire le polizze online in autonomia direttamente sul sito in maniera flessibile.

La collaborazione con UnipolSai

La polizza per cane e gatto costa 4,90 euro al mese ma è possibile stipularla per animali fino a 9 anni di età, i vecchietti cagionevoli non sono graditi, e bisogna fornire per questo il numero del microchip. Invece quella Protezione Casa, offerta in collaborazione con UnipolSai, a prima vista risulta interessante vista l’ampia scelta di copertura danni compresa, con franchigia di 300 euro a sinistro. L’assicurazione per i consulti medici telefonici e alcuni altri servizi viene proposta a circa 7 euro al mese.