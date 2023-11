Tim, ancora troppe incertezze sulla vendita della rete. Nervosismo in Borsa

Tim sull’ottovolante in Borsa. L’accoglienza del mercato al via libera del cda per la cessione della rete in fibra al fondo statunitense Kkr è stata isterica. In preapertura il titolo non riusciva a prezzare per eccesso di rialzo. Ad una manciata di minuti dall’apertura di Piazza Affari, il titolo dell’ex monopolista pubblico guadagnava il 4% a 0,27 euro dopo un prolungamento dell’asta di preapertura e un rialzo teorico fino a oltre il 9%. A mezz’ora dall’inizio delle negoziazioni l’azione aveva già azzerato i guadagni per finire in rosso (-2,7% alle ore 10). Segno che gli investitori sono preoccupati per il futuro dell’operazione fortemente voluta dall’amministratore delegato, Pietro Labriola.

Le incertezze sono tante. Prima fra tutte la posizione di Cassa Depositi e Prestiti

La votazione per la cessione della rete ha ottenuto il via libera del consiglio di Tim con undici voti a favore e tre contro. Vivendi, che non ritiene congrua la proposta di Kkr, è pronta a dare battaglia contro la decisione di affidare solo al cda la facoltà di decidere sulla vendita. Un’ operazione straordinaria, come sottolineano i francesi, che deve necessariamente passare al vaglio dell’assemblea straordinaria. Inoltre puntano il dito sul conflitto di interessi di Cassa Depositi e Prestiti, socio di Tim come della rivale Open Fiber. Per questo, il presidente di Cdp, Giovanni Gorno Tempini, non ha partecipato ad una sola riunione dell’intero processo di vendita ed era anche assente nei cda chiave in cui si è discussa e decisa la dismissione.

“Ci sono due problemi pesanti sul tavolo: il primo è che l’offerta arriva a malapena nell’intorno dei 20 miliardi di euro, ed il secondo è l’imbarazzo di dovere comunicare che 3 consiglieri hanno votato contro, e Gorno Tempini è risultato assente. L’assenza di Gorno è importante perché dimostra che c’é un acclarato conflitto di interessi di Cdp sul tema Tim, per la presenza del Mef nel suo capitale e per il fatto che Cdp è azionista di controllo del principale concorrente di TIM con il 60% del capitale di Open Fiber” spiega un fonte che si cela dietro anonimato. Detta in altri termini, l’atteggiamento del presidente di Cdp non ha trasferito serenità ai mercati perchè indirettamente indica che anche il braccio finanziario dello Stato è ben cosciente del fatto che il rischio di contenzioso sia alto.

Per la prima volta sono svelati i dettagli dell’offerta di Kkr

Come spiega un report di Banca Intesa, per la prima volta “Tim ha diffuso i dettagli ufficiali dell’offerta di Kkr che è in linea con le indiscrezioni circolate nei mesi scorsi”, si legge nella nota. “In attesa del closing, Tim non ha rivelato alcun dettaglio sulla ripartizione debito/equity, né sulla ripartizione della valutazione per asset e le caratteristiche del contratto di servizio quadro. Tuttavia, l’indicazione del deleverage implica una valutazione per FiberCop da circa 11 miliardi di euro contro 7,7 miliardi di euro impliciti nell’offerta di KKR del 2021 con l’acquisizione del suo primo 38% di FiberCop (+43% in meno di due anni)” spiegano gli esperti della banca che non ha rating sul titolo Tim.

“Sulla base della nostra stima per un gruppo con un debito netto rivisto post leasing a 21 miliardi di euro a fine settembre, l’operazione implicherebbe un effetto leva residuo per Tim da 7 miliardi di euro. Pertanto, l’obiettivo di un rapporto di leva finanziaria post-accordo inferiore a 2 volte implicherebbe un EBITDAL per l’attività di servizi telefonici ServiceCo pari a 3-3,5 miliardi di euro. Su questi presupposti ServiceCo potrebbe svolgere un ruolo attivo ruolo in un potenziale consolidamento settoriale a livello nazionale. Tuttavia, diverse fonti di stampa (Bloomberg, ecc.) riferiscono che Vivendi ha già annunciato che si opporrà all’operazione comunque, come già minacciato prima del Consiglio. Quindi continuiamo a vedere un rischio crescente di una controversia legale” conclude la nota. Detta in altri termini, le attività di telefonia, una volta scisse dalla rete, potrebbero aggregarsi con un altro player già sul mercato.

Vivendi vuole una contropartita

La reazione dei francesi al via libera alla cessione non si è fatta attandere. “Vivendi si rammarica profondamente che il Consiglio di Amministrazione di Tim abbia accettato l’offerta di KKR per l’acquisto della rete di TIM, senza prima informare e chiedere il voto degli azionisti di Telecom Italia, contravvenendo così alle regole di governance applicabili” ha spiegato una nota del socio d’Oltralpe guidato dalla famiglia Bolloré. “Cinque pareri pro veritate hanno confermato che la cessione dell’intera rete infrastrutturale di Telecom Italia comporta una evidente modifica dell’oggetto sociale di TIM che avrebbe necessitato una preventiva modifica dello statuto della società, decisione di competenza dell’Assemblea straordinaria” spiega puntando uil dito anche sul ruolo di Cdp nella partita della separazione della rete dell’ex monopolista pubblico.

Al di là delle parole, Vivendi vuole evitare un contensioso che può risultare lungo e controproducente, come del resto è già accaduto nella tentata scalata di Mediaset. Ma non sono disposti ad accettare d’imperio la decisione du Tim e vogliono una contropartita. Non necessariamente nel settore della telefonia. Le negoziazioni con il governo italiano sono già in corso. D’altro canto, il premier Meloni sa bene che non si può rinunciare al controllo della rete di telecomunicazioni che, con l’offerta di Kkr, sarebbe in mano allo Stato e ad un fondo statunitense. L’argomento non è da poco visto che ci sono due guerre in corso, Tim possiede anche Sparkle ed è in gioco la sicurezza di un asset strategico. Bisognerà solo decidere il prezzo dell’uscita di scena di Vivendi per evitare un contenzioso che creerebbe non pochi problemi al governo visto che Tim impiega oltre 50mila persone e ha bisogno di andare avanti nei piani di sviluppo e investimento.

Il governo va avanti

“Il progetto del governo è stato chiaro sin dall’inizio al fine di consentire la piena connettività del territorio italiano con una rete nazionale efficiente e competitiva. Per questo il Mef ha partecipato all’offerta NetCo, su cui ha deliberato ieri il Cda di Tim. Ovviamente, come ha giustamente rilevato il ministro Giorgetti, ogni azionista ha sempre la facoltà di esercitare i propri diritti nelle sedi opportune” come ha spiegato il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso in un post su X. Ma i sindacati osservano da vicino la partita e sono molto preocvupati per il futuro dei posti di lavoro. Soprattutto per quanto concerne le attività di telefonia.