Troppa Cina al Salone di Monaco. E Zipse (Bmw) attacca Bruxelles

Al Salone di Monaco c’è troppa Cina

Altro che pericolo di invasione. La Cina, per quanto riguarda l’automobile, è già saldamente in Europa. La prova più evidente al Salone di Monaco, inaugurato ieri nel segno dell’elettrico, e che vede le Case del Dragone per la prima volta in assoluto nel ruolo di protagoniste. Non è un caso che la kermesse tesesca si sia aperta con nelle orecchie il grido d’allarme e le accuse all’Ue dello stesso Oliver Zipse, amministratore delegato di Bmw, che proprio a Monaco ha il proprio quartier generale. “Ritengo che la decisione politica di porre fine ai motori a combustione nel 2035 sia sconsiderata” ha detto Zipse. ” L’Europa non può puntare solo sull’elettrico – ha spiegato il manager – perché la produzione di auto a batteria è totalmente dipendente dalle catene di approvvigionamento internazionali, con tutti i problemi che ne conseguono, dalle interruzioni nelle forniture a vere e proprie politiche industriali pensate per svantaggiare i costruttori del Vecchio continente”.

Il fronte anti-Bruxelles si allarga

Zipse è solo l’ultimo di una lunga serie di Ceo delle Case europee che hanno espresso i propri dubbi sulle strategie di decarbonizzazione di Bruxelles legate all’industria automobilistica. Zipse ha quindi ricordato come i motori termici e l’idrogeno possano avere un ruolo importante nella decarbonizzazione del settore automobilistico, proponendosi come alternativa alle elettriche in diversi ambiti.

“La produzione di auto elettriche – ha concluso il manager che si è detto comunque favorevole a regole anti-inquinamento più stringenti – potrà essere incrementata solo se sarà garantito l’accesso alle materie prime. Ed è qui che l’Europa ha un problema strutturale. e dunque la scelta dell’Unione è sconsiderata poiché prevede unicamente l’uscita dal mercato dei motori a combustione senza alcuna strategia di ingresso per nuove tecnologie.

Quasi la metà degli espositori è cinese

Sul pericolo cinese che emerge così chiaramente al Salone di Monaco è intervenuto anche Ferdinand Dudenhoffer, esperto del Center atomotive research. «Il 41% degli espositori ha sede in Cina – ha detto – e diversi produttori cinesi, tra cui Byd e Leapmotor, potrebbero già in questi giorni rubare la scena a Volkswagen, Bmw e Mercedes“. Stellantis sarà rappresentata solo dal suo marchio tedesco Opel, mentre il gruppo Renault a Monaco presenterà solo la nuova Scenic. Dal canto suo Tesla, notoriamente assente dai grandi eventi automobilistici, torna anch’essa al salone per rubare la scena ai più grandi marchi europei.

L’auto sostiene la Cina

Ed è proprio l’auto elettrica, secondo il Wall street journal, una delle chiavi della possibile ripresa dell’economia del Dragone, scossa dei maxi fallimenti nel settore immobiliare e con un Pil che sale in misura inferiore al previsto. La crescita nel mondo del mercato delle batterie e tutto ciò che circonda l’auto a spina – sottolinea il quotidiano economico – sta dando significativi ritorni in termini di nascita di impianti industriali in Cina con la creazione di decine di migliaia di posti di lavoro anche qualificati. A ciò si unisce il successo delle vetture cinesi sui mercati occidentali, grazie anche ad una offerta a prezzi competitivi. Il Wall Street Journal sottolinea infine come la guerra in Ucraina abbia favorito le Case automobilistiche cinesi. A causa dell’embargo deciso dall’Occidente, sono proprio i veicoli del Dragone ad aver conquistato le la leadership delle vendite in Russia. Un export, quello verso il Paese guidato da Putin, che prima pagava lo scotto della concorrenza europea, ed ora invece marcia a pieno regime.