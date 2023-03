L'Ue si soffoca con la mania del green, mentre Biden riaccende le trivelle in Alaska

La follia verde dell’Europa e i rischi per l’economia

Alla fine ce l’hanno fatta a dare la spallata alla casa green. Il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva proposta dalla Commissione europea per l’efficienza energetica degli edifici. Adesso inizierà a Bruxelles tutta la danza delle deroghe, che è anche l’ultima speranza per ridurre i danni del mattone italiano. Ma la cornice al provvedimento è stata messa. Come il tentativo, non ancora del tutto scongiurato, di bloccare la vendita delle auto a benzina o diesel nel 2035.

Una decisione che sembrava presa e che solo la strenua resistenza dell’Italia, con la spalla di Polonia e Bulgaria ha permesso, per il momento, di rimandare. Mentre in Cina il green è solo una parola nel dizionario dei vocaboli stranieri, la Boe ha recentemente deciso che taglierà gran parte delle attività della transizione ecologica. “I programmi climatici”, ha spiegato la banca inglese, finiranno in fondo alla lista delle priorità, sostituite da altri obiettivi, come “la stabilità finanziaria, la politica monetaria e la tutela dei mercati”. Nulla di diverso da quanto già sostenuto dalla Fed.

Jerome Powell aveva detto senza troppi giri di parole che “non siamo e non saremo dei policymaker del clima”. Ricordando come, in fin dei conti, quello che importa è la “massima occupazione e della stabilità dei prezzi”. Ed è su questa linea che il presidente Usa Joe Biden è pronto a riaccendere le trivelle in Alaska, per dare il via ad un nuovo piano di estrazione di petrolio e gas, nonostante la rabbia degli ambientalisti. “America First”, diceva il suo predecessore Donald Trump, con un’idea che, in questo caso, non è troppo distante da quella di Biden sulle trivelle. Per l’Europa e la Bce no. È la mania verde a venire prima di tutto. Anche a costo di rischiare di soffocare l’economia.