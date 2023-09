Un giorno al Salone di Genova: cosa promuovere e cosa bocciare

Bello il Salone nautico di Genova 2023? Per ora non lo so. Dopo più di un’ora di coda sulla sopraelevata che dal casello dell’autostrada porta a piazzale Kennedy, ingresso della rassegna della nautica, sono ancora bloccato. Prima e dopo il casello nessun avviso di ingorgo. Come pure, ormai è chiaro, nessun piano-traffico alternativo per una città che non poteva non aspettarsi un simile assalto. Attorno a me Porsche, qualche Ferrari, Range Rover e tante utilitarie. Tutti verso il Salone: la coda è democratica, siamo tutti fermi.

Finalmente, passo dopo passo, scendiamo come lumache verso la grande rotonda e ci apprestiamo ad entrare nel parcheggio del Salone. Illusione, miraggio. Posti esauriti, e sono appena le 10,30, una manciata di minuti dopo l’apertura. Chiedere informazioni? Impossibile. Veniamo accolti da una decina di vigili che fischiamo come ossessi ed agitano palette. I gesti sono chiari: “Via di qua” .

Va bene. Ma dove andiamo? Come risposta un ulteriore fischio a due centimetri dal finestrino aperto. “Poveri vigili – penso, – costretti ad una simile parte”. Sentimento che però cambia quando vedo i loro colleghi intenti a mettere decine di multe ai malcapitati che, dopo una vera e propria odissea per il parcheggio, hanno lasciato l’auto oltre i limiti degli stalli blu. Considerazioni che mi inducono a non tergiversare. Posteggerò lontano. In verità sempre più lontano, perché mezza Genova è “completa”. Ma la fortuna aiuta gli audaci. In un antro vedo un parking con la scritta “libero”. E finalmente sono libero anch’io. Lascio l’auto e provo a telefonate ai taxi. Inutile. Beh, camminare fa bene alla salute….

Il Salone fa scordare i disagi

Cammino, e ad un tratto passo accanto ad una vecchia porta che pare l’ingresso di un castelletto e, che conduce alla città antica. E poi scalinate, vecchi carrugi, gruppi di turisti intenti ad ascoltare la guida. Genova, complice la giornata limpida e tersa, la temperatura mite ed una brezza che porta gli odori del mare è bella. Bellissima. Sono quasi contento della camminata fuori programma. Il Salone ormai è vicino, me ne accorgo dal suono acuto dei fischietti dei vigili. Finalmente ci siamo. Ecco la biglietteria. Entrare alla rassegna è come trovarsi nel paese dei balocchi. Balocchi costosi ma di una bellezza straordinaria. Qui l’eccellenza del made in Italy la si può toccare con mano. E’ vero, ci sono anche i cantieri stranieri. Ma il tocco che solo la nostra creatività sa dare, la riconosci a distanza. Molte le novità, spazi adeguati e organizzazione degli stand razionale nonostante i lavori di ampiamento. La vetrina ligure sta tornando all’altezza delle maggiori rassegne internazionali.

Mi vengono in mente i dati snocciolati da Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica: l’Italia è il primo esportatore al mondo di barche e yacht. A giugno 2023, il valore dell’export dei cantieri tricolori ha superato i 3,7 miliardi di euro ma, già a fine 2022, il Paese era ampiamente in testa rispetto a tutti i competitor”. Ed anche le parole del premier, Meloni che, in visita al Salone ha ricordato che “la nautica rappresenta una filiera che dà lavoro a oltre 200 mila addetti e che produce un giro d’affari per 7 miliardi di euro. Risorse buone per tutto il Paese”.

Barche per tutte le tasche

Visitando gli stand ti accorgi subito che ci sono due categorie di visitatori. Anzi tre. Ci sono quelli a cui interessano i superyacht. Probabilmente sono arrivati in elicottero (spero per loro) e li vedi sorridere mentre ascoltano l’esperto del cantiere che spiega le magie della barca in questione. Sono i clienti che arrivano anche da lontano perché considerano, a ragione, il nostro Paese come il top della produzione mondiale. A Genova non sono pochi, un ottimo segnale di ripresa per l’appuntamento fieristico genovese dopo l’appannamento che ha permesso a Saloni, come Cannes di guadagnare posizioni insperate. Azimuth-Benetti, Ferretti, San Lorenzo, Cnb solo per citarne alcuni sono marchi che stanno rivoluzionando il concetto di andare per mare. Mi faccio spiegare le novità di design, propulsori ed elettronica. La ricerca sugli spazi è arrivata ad immaginare interni su due piani che paiono quelli di un loft di New York. Le propulsioni spingono oggetti da 80 piedi a velocità da offshore. I materiali, le pelli, i legni e le stoffe sembrano usciti dalla settimana della moda in corso a Milano. Le barche a motore a Genova la fanno da padrone, ma anche la vela si sta prendendo qualche spazio in più. Ed anche in questo caso, su misure sopra i 60 piedi, la ricerca esasperata degli spazi e delle performance, ha come risultato dei veri gioielli della nautica. Ma i prezzi? La risposta è sempre preceduta da un sorriso accondiscendente, di quelli che si fanno al più ingenuo della compagnia: “Impossibile dirlo, dipende dall’allestimento”. E dobbiamo accontentarci.

Tante barche di media dimensione

Quest’anno al Salone molte novità riguardano la fascia dei -35- 40 piedi. Che significa barche che con un assegno iniziale ed un leasing, sono alla portata di una fascia non piccola di utenti. E qui passiamo alla seconda categoria di visitatori. E’ chiaro che il prezzo varia da cantiere a cantiere. Per quanto riguarda la vela un Beneteau non costa come un Grand Soleil, un Halberg Rassy o uno Swan. Proprio lo Swan, considerato la Ferrari dei mari e da anni in mani italiane, ha al Salone una barca-gioiello sopra i 50 piedi. Analogo il discorso per le barche a motore. Ma ciò non significa che i cantieri di fascia media italiani, francesi (alcuni finiti sotto la bandiera tricolore) o tedeschi, che coniugano qualità e prezzo, siano da snobbare. Tutt’altro: la produzione su larga scala, infatti garantisce materiali affidabili e una buona assistenza post vendita. Ci chiediamo, vedendo certe barche a vela, se la ricerca sempre più marcata per gli spazi interni, con plance e poppe esasperate, non cozzi con giornate di mare formato. Ma la risposta la lasciamo agli esperti. La visista prosegue negli spazi delle barche più piccole e dei gommoni (alcuni dei quali costano più di un appartamento), ma che nella media sono economiche, carrellabili per gite in giornata. In questo caso il Salone di Genova Genova è la sola vetrina mondiale unica e completa.

Ma conviene comprare oggi?

Mi fermo allo stand di una società di leasing. E pongo la fatidica domanda: in questa situazione economica incerta conviene comprare una barca? Domanda posta male, mi viene spiegato. Perché la nautica è investimento ma anche passione. In ogni caso il mercato della nautica ha sempre avuto uno stretto legame con quello legato agli investimenti, soprattutto azionari, e a quello immobiliare, che rappresenta un po’ la cartina di tornasole sulla capacità di acquisto dell’italiano medio e alto spendente. Certo, chi affronta un leasing deve fare bene i conti con l’andamento dei tassi. Da un calcolo fatto su due piedi si scopre che con lo stesso capitale e pagando la stessa rata nel 2021 si poteva acquistare una barca da 250 mila euro mentre oggi una da 200mila. Ed i cantieri sono alle prese con il caro materie prime ed energia. Però di fronte ad un mattone supertassato ed alle incognite di Borsa, una parte del gruzzolo può essere investito, con soddisfazione nella nautica. Lo confermano i numeri delle compravendite anche qui al Salone.

L’Italia degli artigiani

Accanto alle barche a Genova va anche in scena il meglio dell’artigianato nautico mondiale, che di fatto è italiano. Dall’abbigliamento alla componentistica, fino ai piccoli cantieri che lavorano il legno, è bello dialogare con artigiani che fanno del lavoro la propria passione. E che si tramandano conoscenze da generazioni. Questa zona della fiera è la più apprezzata dalla terza categoria di visitatori. Che sono quelli che visitano la rassegna per sognare. Un budget per una barca non ce l’hanno, ma amano il mare e il sogno di libertà che danno le barche. Ed anziché acquistare un natante tornano a casa con una polo, un cappellino, una rivista nautica. Dopo, ovviamente la rigorosa sosta-pranzo al baracchino della focaccia al formaggio alla ligure. Anch’io mi metto in coda. Devo nutrirmi, ho una lunga camminata da fare fino all’auto. Ecco, se il Salone è promosso a pieni voti, l’organizzazione esterna, se non bocciata e quantomeno rimandata. A settembre 2024.