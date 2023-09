Vino, la Francia supera l'Italia, mentre le bottiglie tricolori restano invendute in cantina

Vino, la Francia supera l’Italia

Da Nord a Sud è iniziato l’appuntamento con la vendemmia. Tra luci e ombre a causa del clima impazzito che ha flagellato la Penisola e della scarsità di personale per raccogliere le uve. La qualità, invece, è tutta da vedere. Per ora quello che emerge è il sorpasso, quest’anno, da parte della Francia che con 50 milioni di ettolitri prodotti sale al primo posto nella classifica Ue battendo il Bel Paese che, invece, ha perso 14 punti percentuali rispetto al 2022 fermandosi ai 43 milioni di ettolitri.

Un dato che prova quanto sia importante e “non più rinviabile, per l’Italia, la definizione delle priorità, dei settori su cui puntare” ha ricordato il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti. “Il grande caldo di luglio e agosto comporterà una riduzione della quantità di uva da vino” ha proseguito il presidente della Confederazione “mentre la qualità dipenderà dalle diverse zone del Paese”. Senza dimenticare le catastrofi climatiche che hanno caratterizzato gli ultimi mesi, dalle grandinate alle alluvioni che hanno colpito Marche e Emilia-Romagna, “regione importante per il comparto vitivinicolo”, ha ricordato il presidente. Un clima impazzito che alimenta anche malattie e funghi, come la Peronospora, vera emergenza nel 2023 per i vigneti italiani.

Investire sulle produzioni italiane

Giansanti ha poi ricordato la necessità di investire nelle produzioni italiane. “L’alto valore aggiunto del nostro settore dimostra la qualità e il potenziale delle imprese che la compongono ma bisogna affrontare le sfide che arrivano dai mercati internazionali” ha concluso “e dal mercato interno che, in questa fase di incertezza, ha bisogno di garanzie. Garanzie che possono essere date con l’aumento della produzione interna”.

Il vino tricolre resta invenduto in cantina

Ma ci sono altri indicatori che pesano negativamente dul settore vitivinicolo. Si tratta dello stock record di vino italiano in cantina alla fine di luglio e del peggioramento delle esportazioni verso i paesi extra-UE, soprattutto verso gli Stati Uniti. L’Italia, infatti, sta affogando nel suo vino, che resta più che mai invenduto. rileva l’Osservatorio Uiv-Vinitaly di chi ha trattato i dati Cantina Italia (Masaf) sulle scorte e sui numeri delle vendite nei paesi terzi per la prima metà di quest’anno secondo le ultime indagini doganali.

Secondo le analisi Uiv e Vinitaly, il raccolto 2023 si apre con una giacenza di vino in cantina pari a 45,5 milioni di ettolitri, l’equivalente di oltre 6 miliardi potenziali di bottiglie da 0,75 litri. Il dato riflette un surplus del 4,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, dovuto in particolare a un aumento senza precedenti delle scorte di vini di qualità superiore, con le DOP in crescita del 9,9% rispetto all’ultima pre-vendemmia del 2022.

Vendite in calo negli Stati uniti e in Cina

Anche l’altro indicatore di mercato – aggiunge l’Osservatorio – è complicato, con la domanda extraeuropea che ha segnalato un’ulteriore contrazione nel primo semestre. Tra i primi 10 acquirenti – che insieme rappresentano circa l’85% del mercato extra-UE – le esportazioni in volume sono positivo solo per la destinazione russa con cali quantitativi a doppia cifra per Stati Uniti, Canada, Giappone, Norvegia, Cina e Corea del Sud.