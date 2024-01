Generali, il titolo sale in attesa dell'Investor day di domani

Cresce l’attesa per l’Investor Day di Generali di domani e il titolo tocca nuovi massimi da aprile 2021, in rialzo dello 0,7% a 20,57 euro e in controtendenza con Piazza Affari, che arretra dell’0,8%.

Il gruppo assicurativo si appresta a fare il punto sull’andamento, e sullo stato di avanzamento, del piano strategico che si concluderà a fine 2024, anche se tra gli operatori c’è attesa per le possibili indicazioni che verranno fornite sul fronte del buyback. Il management del Leone, infatti, ha sempre sottolineato che l’eventuale cassa in eccesso a fine piano sarebbe stata restituita ai soci, come già avvenuto peraltro al termine del precedente business plan.

Si punta a un nuovo buy back

In quell’occasione era stato lanciato un buy back da 500 milioni: anche questa volta, l’eccesso di cassa è attorno a mezzo miliardo e, secondo gli addetti ai lavori, pare improbabile che possa essere investito nei prossimi mesi in un’operazione di M&A. A lasciarlo intendere, a fine dicembre, era stato peraltro lo stesso ceo Philippe Donnet, anche perché l’entità e la complessità delle ultime due acquisizioni, la compagnia spagnola Liberty Seguros e Conning (asset management), richiederanno comunque sforzi rilevanti nel futuro prossimo per implementare la loro integrazione all’interno del gruppo triestino.

A ciò si aggiunge che l’ultima operazione straordinaria in Cina, dove il Leone è salito al 100% di China Insurance Company Limited sborsando 99 milioni, è stata finanziata con extra cassa senza dunque intaccare il ‘tesoretto’, su cui oggi gli operatori puntano per un possibile, nuovo buyback.