Confimprese: "Bene l'emendamento contro l'aumento dei canoni d'affitto"

Le parole di Confimprese sul caro affitti

«Apprezziamo l’azione dei vari partiti che hanno accolto la nostra richiesta di inserire in legge di bilancio un emendamento per calmierare gli aumenti Istat sui canoni d’affitto degli immobili commerciali in un momento difficile come quello attuale. Riteniamo che la misura sia legittima e porti vantaggio alle imprese del commercio e ai consumatori». Così Mario Resca, presidente Confimprese che rappresenta 450 brand, 90mila punti vendita, 800mila addetti.

L’impatto dell’inflazione, l’aumento dell’energia e più in generale di tutte le voci di costo, dai trasporti alle materie prime, hanno infatti appesantito la crisi del comparto retail, già fortemente provato dalla pandemia e dal conseguente aumento del peso degli affitti sul giro d’affari: si è passati da un incidenza del 18% al 22,2% nell’abbigliamento, e dal 12 al 12,6% nella ristorazione.

«È palese che gli operatori in tale situazione non possono sostenere l’aumento Istat sugli affitti, che oggi è all’8,4% – era stato l’allarme di Mario Resca -. Se vogliamo evitare la chiusura di punti vendita e il conseguente ridimensionamento dell’occupazione, il governo deve intervenire, sull’esempio di quanto fatto per la pubblica amministrazione, per cui l’aggiornamento Istat dei canoni di locazione è stato congelato per dieci anni. Anche a livello europeo si registrano già i primi interventi di regolamentazione del prezzo degli affitti».