Manager e generazione Z insegnano agli over 60 i segreti del digitale

Il progetto ABCDigital di Assolombarda

Un progetto che propone agli studenti delle scuole superiori milanesi un’esperienza volta a potenziare le loro competenze trasversali e le abilità comunicative guidando i non nativi digitali over 60 alla scoperta del mondo digitale ed al superamento del digital divide. E’ questo ABCDigital, progetto sorto su iniziativa di Assolombarda e realizzato con il tutoraggio del gruppo Milano di VISES -ETS che opera sul territorio grazie alle competenze e alla passione di manager appartenenti ad ALDAI- l’associazione lombarda Dirigenti Aziende Industriali.

Il progetto coinvolge gli studenti delle scuole superiori in un percorso formativo rivolto ai cittadini non nativi digitali over 60 per conoscere e approfondire il mondo digitale attraverso lezioni a tema gratuite con la presenza di un docente. Avviato nel 2014, ABCDigital ha riscosso un immediato successo con il coinvolgimento fino ad oggi di 70 scuole, 5100 studenti, più di 8000 over 60.

Il percorso formativo prevede una prima fase di preparazione – in aula o online – dei giovani condotta da un tutor VISES. Successivamente i giovani predispongono il piano del corso con lezioni attinenti ai quegli aspetti del mondo digitale che più possono impattare sulla vita degli over-60: come fare la spesa online, richiedere lo SPID, fare pagamenti online, accedere e utilizzare la posta elettronica o i social, collegarsi in videocall con famigliari o amici. Le lezioni si svolgono in aula alla presenza di un docente e del tutor che redige poi un report di valutazione.

Il progetto ha un importante valore formativo per i giovani studenti che, valorizzando il loro know-how digitale, imparano a misurarsi su un progetto concreto di utilità sociale, progettando e realizzando un importante servizio nella comunità in cui vivono e ricevendo dal tutor una valutazione sul loro operato. I giovani danno un aiuto concreto alla sempre più numerosa popolazione di over-60, aiutandola a sentirsi più coinvolta e partecipe nell’uso dei più comuni strumenti digitali.

ll gruppo Milano di VISES -ETS è costituito da iscritti ad ALDAI-Federmanager che hanno condiviso gli scopi di solidarietà̀ dell’associazione. Attivo dal 2010, il gruppo mette a frutto le esperienze acquisite dai suoi soci durante la loro carriera professionale per realizzare attività formative, in particolare con progetti orientati ai giovani che, attraverso lo sviluppo delle competenze trasversali, favoriscano il loro futuro inserimento nel mondo del lavoro.