Accordo europeo sugli e-fuel: brindano Ferrari e Porsche

Anche in Italia c’è chi brinda al nuovo regolamento sullo stop alle auto diesel e benzina dal 2035 approvato definitivamente a Bruxelles. L‘apertura agli e-fuel, infatti, va a pennello ai produttori di auto super sportive e supercar come Porsche e Ferrari.

Per l’amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, la decisione dell’Ue di far sopravvivere i motori a scoppio solo con gli e-fuel è una “buona notizia”, in quanto grazie ai carburanti sintetici, ha dichiarato il numero uno della casa di Maranello oltre alle auto elettriche (la prima è prevista nel 2025) “potremo continuare a produrre anche quelle con motore a combustione interna”.

Anche Porsche si dice soddisfatta della decisione. La casa di Zuffenhausen ha una chiara strategia per convertire in elettrico tutti i suoi modelli, ma vorrebbe continuare a proporre la sua icona per eccellenza, la Porsche 911 (e magari anche qualche altro modello speciale), con motore termico. I carburanti sintetici, spiegano dai piani alti di Wolfsburg, potranno offrire “un ampliamento molto utile rispetto all’offerta attuale di motori a combustione” e saranno molto importanti per “applicazioni speciali”. In definitiva, secondo il colosso tedesco, “l’accordo offrirebbe ai produttori e soprattutto ai consumatori una chiara prospettiva di pianificazione”.