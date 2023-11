Accordo in stile Fiat per Stellantis in Spagna: il gruppo resta e il governo paga

Chi offre di più? L’asta indetta da Stellantis per evitare i licenziamenti in alcuni Paesi europei (non certo in Francia…) avrebbe un primo vincitore: la Spagna. Il costruttore franco-italiano, dove chi decide è Parigi, sta infatti per varare un grande progetto in terra iberica in chiave di transizione ecologica, con la riorganizzazione della produzione dei suoi stabilimenti. In Spagna, Stellantis ha tre fabbriche – Madrid, Saragozza e Vigo – e proprio in quest’ultima dovrebbe iniziare a costruire auto elettriche di piccole dimensioni. Quelle basate sulla nuova piattaforma Stla small, per capirci la più venduta del gruppo.

Dateci soldi e sostegni o ce ne andiamo

Lo rivela il quotidiano El Mundo, secondo cui azienda e governo avrebbero trovato l’accordo. Il Ceo del gruppo Carlos Tavares, e il comitato aziendale della fabbrica galiziana starebbero dunque per firmare una intesa che garantisce attività e posti di lavoro. Ovviamente la “strategia imprenditoriale” non è gratis: se aumenterà il proprio grado di efficienza e riceverà un sostegno statale adeguato, viene detto, lo stabilimento sarà aggiornato per produrre vetture elettriche compatte a partire dal 2027 o, al più tardi, dal 2028.

L’operazione non è cosa di poco conto, sia per gli obiettivi che si vogliono raggiungere, sia perché l’operazione di conversione della produzione richiederebbe un investimento di circa 1 miliardo di euro. Riguardo a quest’ultimo aspetto, il ministero dell’Industria spagnolo pubblicherà entro la fine dell’anno la delibera provvisoria sugli aiuti per la filiera automotive del Paese. Se tutti i tasselli di questo complesso puzzle dovessero incastrarsi la produzione di vetture elettriche su base Stla Small dovrebbe essere avviata anche nello stabilimento di Saragozza.

Stellantis primo in Spagna

Stellantis è il principale costruttore di automobili della Spagna. Nel 2022 dalle sue fabbriche iberiche sono uscite 852.000 vetture (pari al 38,2% della produzione complessiva del Paese) e di queste 112.000 erano 100% elettriche. Sono 16 i modelli a marchio Citroen, Opel, Peugeot e Fiat che vedono la luce nelle fabbriche spagnole e in Spagna saranno prodotti nel prossimo futuro anche la Peugeot e-208 e la nuova Lancia Ypsilon.

La Casa è impegnata anche sul fronte batterie. A Figueruelas, sempre nei pressi di Saragozza, si vorrebbe costruire una gigafactory da 3 miliardi di euro di investimento. In questo caso però il gruppo avrebbe voluto ricevere tra sovvenzioni e prestiti almeno 200 milioni. Invece lo Stato spagnolo è disposto a metterne solo 25.

E l’Italia aspetta

Anche per quanto riguarda l’Italia il Ceo di Stellantis, Tavares è stato chiaro: “Noi andiamo a produrre dove le condizioni sono più favorevoli”. Che detta in parole povere significa che il gruppo si aspetta sostegni dal governo italiano o cambia strada. Un approccio d’altra parte in stile Fiat con gli italiani che dal 1975 ad oggi, tra cassa integrazione e sostegni, hanno “devoluto” al gruppo automobilistico di Torino oltre 220 miliardi di euro. Sta di fatto che dopo mesi di promesse e di tira e molla Tavares ha accettato di sedersi al tavolo con il governo.

All’ordine del giorno il piano che dovrebbe sancire la rinascita dell’industria automobilistica tricolore con l’obbiettivo di tornare a produrre un milione di vetture nel nostro Paese (oggi sono 400 mila). Il summit è previsto per il 6 dicembre. Grandi annunci (ma per ora solo annunci) sono stati già fatti in merito agli impianti italiani ( piattaforma Stla Medium) ed alla nascita di una gigafactory tricolore. L’unico passo concreto per ora è il “centro del riciclo”.