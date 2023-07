Acquisto dell’auto: il web è sempre più decisivo nella scelta

Non è una accelerata fa Formula 1 ma il business on line dell’ auto appare in leggero aumento. Lo certifica il global report E-Commerce 2023. Confrontando il primo trimestre 2022 con quello del 2023, i venditori via internet dell’automotive hanno infatti registrato a fronte di ordini stabili un aumento del 5% del valore del giro d’affari e un aumento del 4,1% della spesa media dei clienti. Un dato che può essere visto in due modi: il bicchiere mezzo pieno è la tenuta degli acquisti nonostante la fine delle restrizioni covid per un settore dove la prova “fisica” è quasi sempre dirimente. Il bicchiere mezzo vuoto riguarda le percentuali dell’automotive rispetto agli altri settori del commercio on line che hanno compiuto straordinari balzi in avanti.

Gli showroom digitali

Resta il fatto che per gran parte dei commercianti dell’automotive quello dell’on line rappresenta il business del futuro. Da qui la diffusione degli showroom digitali con cui dialogare col cliente, comunicare l’esperienza del concessionario, diffondere test e dimostrazioni online. Non solo: anche la classica rete di vendita sfrutta la nuova tendenza che vede nei social network una vetrina dove poter scegliere ma anche confrontarsi con altri automobilisti scambiandosi esperienze e pareri sui vari modelli di vettura. M l’ online è prezioso anche per quanto riguarda le opzioni di finanziamento. Da ultimo, ma non meno importante, è la possibilità per le case produttrici, analizzando su internet l’interesse per un determinato modello, pianificare persino i volumi di produzione.

I canali dei nuovi consumatori

Siamo quindi di fronte ad un nuovo consumatore che, prima di recarsi dal concessionario per ordinare l’auto (in pochi lo fanno direttamente dal web) , matura la propria scelta per il 70% informandosi attraverso internet. Infine, se si confrontano i sistemi operativi da cui provengono gli ordini, le vendite online tramite iPhone hanno superato leggermente quelle tramite Android.