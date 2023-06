Anche l'auto si acquista on-line, chi offre il servizio migliore

Oltre alla prenotazione online arriva la consegna a domicilio: è la nuova formula che ha lanciato Polestar. Il brand Polestar legato alla Volvo (indica da anni le vetture maggiormente prestazionali del gruppo), dopo l’acquisto della casa scandinava da parte del gruppo cinese Geely viene identificato con le vetture elettriche veloci. L’acquisto on line non è una novità per il mercato dell’auto, diverso il discorso per la consegna a domicilio.

In questo caso l’ordine può avvenire completamente online specificando l’indirizzo di consegna. L’auto arriverà nel luogo indicato a un orario prestabilito, accompagnata da uno specialista (una figura che somiglia ad un consulente finanziario personale) che fornirà tutte le informazioni necessarie per la prima configurazione e seguirà il cliente nell’installazione dell’app, nonché nel primo utilizzo dei servizi.

Migliori e peggiori su internet

L’acquisto on line fa parte della strategia verso cui si stanno muovendo sempre più costruttori auto. Ma chi offre il servizio migliore? Una indagine di JD Power (società di marketing e consulenza Usa) ha stilato la classifica della soddisfazione dei clienti. Il dossier Jd Power parte dal fatto che la maggior parte dei clienti entrano oggi in concessionaria quando sanno già (quasi) tutto del modello di auto da comprare.

Questo perché, come spiega JD Power, i Costruttori hanno sviluppato sempre di più la user experience attraverso i siti web ufficiali. L’indagine JD Power tiene conto dell’opinione di 10 mila acquirenti su 4 fattori chiave durante l’acquisto di un’auto nuova: contenuti, aspetto, navigazione, velocità.

Come vanno i brand premium

L’acquisto di un’auto online tra i brand premium vede in testa Land Rover che si conferma la Casa migliore e guadagna pure consensi. Seguono, senza guadagnare o perdere consensi Bmw (seconda), Mercedes-Benz, Alfa Romeo e Volvo. Salgono di posizione Lexus, Porsche e Jaguar. L’ultimo posto della classifica è incredibilmente occupato da Tesla, tanto innovativa in fabbrica quanto poco su internet.

Tra i brand di massa Mitsubishi scala l’intera classifica dall’ultima posizione alla prima. Ottimi commenti anche per Kia e Hyundai. Comprare l’auto on line è una esperienza migliorata rispetto al passato anche per Chrysler, Honda, Fiat e Subaru. Questo per quanto riguarda l’acquisto on line. La consegna a domicilio invece oggi viene fatta dai concessionari. A farlo direttamente ci aveva pensato Tesla senza gran convinzione ed ora arriva Polestar.