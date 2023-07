Aria condizionata con l'auto ferma: si rischiano multe fino a 440 euro

Aria condizionata in auto, rischio multe

Difendersi dal caldo torrido di questi giorni ad un automobilista può costare anche 440 euro di multa. Non sempre infatti è consentito azionare il condizionatore della vettura che, in taluni casi, deve rimanere rigorosamente spento. Il Codice della strada ha un apposito capitolo che recita: “E’ vietato tenere acceso il motore ad auto ferma o in sosta per far funzionare l’aria condizionata“. Insomma nessun problema nel cercare refrigerio mentre la vettura è in marcia, ma durante la sosta in una piazzola o anche a bordo strada, il motore, e dunque il condizionatore, devono essere spenti.

La norma, introdotta nel Codice della strada nel 2007, modificata nel 2010, è stata aggiornata negli importi delle multe da poco più di un anno. Il motivo del divieto, guardacaso, è legato all’inquinamento. Secondo il legislatore il motore delle automobili, specie le più vecchie, rilascia nell’aria grandi quantità di Co2, e per questo motivo deve essere spento quando non si è in marcia. Anche a costo di patire il caldo.

La differenza tra sosta e arresto

Il principale discrimine tra multa o via libera è rappresentato dal significato che il Codice applica alla parola sosta. In sostanza per sosta si intende “la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente”. Diverso il caso dell’arresto (cioè dell’interruzione di marcia causata da traffico o semafori). Oppure della fermata, intesa come stop di brevissima durata, ad esempio per consentire la salita o la discesa delle persone. In quei ultimi casi, l’aria condizionata può rimanere accesa.

E non si può lasciare neppure il finestrino aperto

Con le temperature africane di questi giorni, agli automobilisti non resta dunque che soffrire il caldo o sperare nell’indulgenza delle forze dell’ordine. E la beffa è che non si può neppure lasciare l’auto in sosta con il finestrino aperto. In questo caso si può rientrare nelle violazioni dell‘articolo 158 che recita: “Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti e impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso». La sanzione arriva a 168 euro. Buon viaggio.