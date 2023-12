Arriva sul mercato il Cybertruck Tesla, il pick-up uscito dai film di fantascienza

Nuovo capitolo in casa Tesla. Sono stati consegnati negli Usa i primi dieci esemplari di Cybertruck, il mastodontico pick-up dalle linee che ricordano i film di fantascienza anni ’70. Dopo un’attesa durata quattro anni e costellata da un susseguirsi di rinvii, il veicolo arriva così sul mercato: era infatti il 21 novembre 2019 quando il pick-up elettrico della casa americana veniva annunciato in pompa magna. Nel frattempo il mondo è cambiato, ma è cambiato (ma non nelle forme) anche il Cybertruck. Prima di tutto nel prezzo: se infatti al momento della presentazione il prezzo annunciato per la versione base a trazione posteriore era di 39.900 dollari, oggi quel pick-up costa oltre 20.000 dollari in più, arrivando ad oltre 60.990 dollari (circa 56.000 euro). A un prezzo che sale corrisponde un’autonomia che si dimezza, che passa dagli 800 chilometri annunciati nel 2019 agli attuali 402.

I prezzi veri partono da 70 mila euro

Chi vorrà la versione base epiù economica dovrà però aspettare il 2025, quando la produzione del pick-up andrà a regime. Per ora verranno prodotti solo le altre due versioni del Tesla Cybertuck con doppio motore e trazione integrale a un prezzo di 79.990 dollari (circa 73.500 euro) e il top di gamma Cyberbeast a 99.990 dollari (92.000 euro). Il primo, che sarà disponibile nel corso del 2024, ha 600 cavalli di potenza complessiva e 547 chilometri di autonomia dichiarata, accelera da 0 a 100 in 4,3 secondi e la sua velocità massima è di 180 chilometri allora. Il Cybertruck in versione all-wheel drive, cioè a trazione integrale, pesa 2.995chili e può trainare fino a 4.990 chili. Il Cyberbeast mette invece a disposizione una potenza 845 cavalli consentendo al pick-up elettrico di raggiungere i 209 chilometri all’ora e di bruciare lo 0-100 in 2,7 secondi. Il peso sale a 3.104 chilogrammi, resta invariata la capacità di traino mentre l’autonomia stimata scende a 515 chilometri. Prestazioni super che vengono enfatizzati da un filmato in cui il pick-up Tesla sfida una Porsche 911 uscendone vincitore.

Il mostro per ora solo sulle strade Usa

Lo stile del Tesla Cybertruck è rimasto, come dicevamo, pressoché identico a quello mostrato quattro anni fa, con dimensioni decisamente poco consone alle strade europee e che dunque nei programmi della società non verrà per il momento importato in via ufficiale nel Vecchio Continente. A meno, viene detto, di una consistente e non prevista mole di ordini. Il mastodonte è comunque lungo 5, 68 metri, largo 2, 41 metri e alto 1,79 metri. Il volume del vano di carico arriva a 3.423,5 litri. Come di consueto per Tesla l’abitacolo è minimalista: a dominare la cabina a 5 posti c’è un touch screen da 18,5 pollici dal quale si comandano tutte le funzioni del pick-up elettrico. Ai tre passeggeri posteriori è dedicato un ulteriore schermo da 9,4 pollici. Il Tesla L’azienda dichiara che Cybertruck è in grado di ricaricare la batteria a un massimo di 250 kW e in 15 minuti è in grado di ricevere abbastanza energia per allungare la sua autonomia di 206 chilometri.

Ossigeno dopo la trimestrale in chiaroscuro

L’avvio della produzione del pick-up è di fondamentale importanza per Tesla. L’ultima trimestrale sotto le attese, che ha generato un significativo calo delle azioni in Borsa, era stata imputata (dallo stesso Musk) da un calo generalizzato della domanda globale di vetture ma anche da fattori interni quali, appunto, il mancato arrivo del CyberTruck nei tempi previsti.