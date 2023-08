Fino a 20 milioni per un'auto all'asta alla Monterey car week

Inflazione? Tassi in aumento? Caro benzina? Parole sconosciute per l’esercito dei Paperoni che anche quest’anno si è dato appuntamento al Monterey car week, la rassegna delle auto più costose, stravaganti ed esclusive del mondo. Nata come rassegna dei modelli d’epoca che hanno fatto la storia ed in competizione con la kermesse italiana a Villa d’Este, la rassegna californiana ha compiuto, in perfetto stile americano, un balzo in avanti senza precedenti ed accanto alle vecchie e blasonate “signore” sono apparse in passerella le supercars di nuova concezione, le anteprime mondiali, ed alcune concept da togliere il respiro (soprattutto vedendo il prezzo di listino…). E soprattutto quest’anno, i collezionisti più importanti del mondo si sono sfidati con offerte e rilanci a nove zeri.

La top ten dei sogni a quattroruote

Ma quali sono le vetture che hanno fatto sognare un pubblico di appassionati disposto a spendere svariate centinaia di dollari solo per il biglietto d’ingresso? Secondo una giuria di addetti ai lavori la top ten delle vetture più interessanti comincia (in ordine alfabetico) dalla Aston Martin DB12 Volante (novità della casa inglese presentata in anteprima). Una vettura a tetto aperto(la capote in tela a otto strati si pare in 14 secondi) con un motore da 680 cavalli.

Il prezzo? Abbordabile, visto il contesto: si parla di 250.000 euro. Ben diverso il costo della Pininfarina B95 (di cui abbiamo già parlato su Verità e Affari), prima hyper barchetta elettrica della storia, presentata in California in forma di concept, ma già prevista in consegna in soli 10 esemplari nel 2025 a un prezzo di 4,5 milioni di euro. In bella mostra c’è poi la Bugatti Chiron Super Sport Golden Era.

Un modello non nuovo ma in questo caso realizzato, su input del cliente, in chiave personalizzata. Il prezzo di questo esemplare unico da 1.600 Cv non è stato reso noto, ma secondo fonti ben informate siamo attorno ai 3,2 milioni di euro. Non sfigura, tutt’altro, anche la Ford Mustang Gtd, modello dotato di un’ala posteriore davvero enorme e sfoghi d’aria impressionanti. Chi la vuole possedere deve prepararsi a firmare un assegno da almeno 270 mila dollari. Ma gli 800 cavalli che poi si sentiranno rombare, assicurano gli esperti, valgono la spesa.

Tra le concept un posto d’onore merita la Lamborghini Lanzador, supercar che anticipa la futura gran turismo elettrica 2+2 del Toro attesa in produzione nel 2028. Questo mostro ad assetto rialzato vanta l’aerodinamica attiva Ala di Lamborghini e sfrutta la nuova piattaforma elettrica Ssp condivisa con Audi e Porsche. La potenza supera i 1.300 cavalli. A Montery non poteva mancare una Lotus. Ed ecco la Type 66, definita l’anello mancante nella storia evolutiva del marchio iniziata con il modello da corsa del 1970. I dieci esemplari che usciranno dalla fabbrica sono proposti a listino a oltre un milione e centomila euro 1,3 milioni di dollari.

Si torna a parlare d’Italia con Maserati MCXtrema, l’auto più “spinta” della Casa con carrozzeria, sospensioni e interni derivati dal motorsport e il motore V6 biturbo Nettuno portato a 740 cavalli. MCXtrema sarà realizzata in soli 62 esemplari e ha un prezzo base di quasi 1,1 milioni di euro.

Si torna nel mondo del “possibile” (ma non per tutti) con la nuova Mercedes Amg Gt che viene svelata in California. Motore di 585 Cavalli, trazione e sterzata integrale e cambio automatico 9 marce (oltre che fari a tecnologia Digital Light, con 1,3 milioni di microspecchi per proiettore), costa attorno attorno ai 200.000 euro.

Concludiamo tornando nei cieli del “tutto è possibile” con l’auto del piccolo costruttore danese Zenvo che a Monterey ha presentato la nuova Aurora, hypercar ibrida con motore 6.6 V12 quadriturbo abbinato anche a tre motori elettrici per raggiungere i 1.850 cavalli. Questa spettacolare e superpotente coupé raggiunge i 450 chilometri (da 0 a 100 in 2,3 secondi). Unico problema il prezzo: i 50 esemplari previsti in produzione dal 2026 hanno un prezzo base di 2,6 milioni di euro.

Le aste più costose della storia dell’auto

Ma Monterey non è solo auto nuove. Anzi, il cuore della rassegna sono le aste dei modelli che hanno fatto la storia. Ed ecco allora una vetrina che dà l’idea del business che gira attorno alle quattroruote d’epoca. L’asta di maggior valore è quella per la Ferrari 250 LM by Scaglietti. Si tratta del 22esimo di 32 esemplari e ha gareggiato alla 24 Ore di Le Mans.

È uno dei pochissimi esemplari a non essere mai stato coinvolto in un incidente, tanto che la trasmissione è quella originale utilizzata a Le Mans nel 1968. L’auto è corredata con tutta la documentazione ufficiale è stimata tra i 18 e i 20 milioni di dollari (16,5-18 milioni di euro). Passiamo quindi alla Jaguar XKSS: sono state prodotte solo 16 in tutta la storia. E poche di queste sono in condizioni praticamente perfette come quella dell’asta californiana, con un valore compreso tra 11,8 e 12,6 milioni di euro.

Torniamo al Cavallino con la 1960 Ferrari 250 GT SWB California Spider by Scaglietti . Trovare un esemplare è quasi impossibile visto che parliamo di uno dei due esemplari col motore Tipo 128 F ed è uno dei tre costruiti senza prese d’aria laterali. Chi deve sborsare tra gli 8,6 e i 10,4 milioni di euro.

Anche per la Ferrari 550 Maranello Prodrive non si deve badare a spese: il costo è dai 7,2-8,6 milioni di euro.La 550 Maranello messa a punto dalla Prodrive è l’unica auto del nuovo millennio presente nella top 10 di Sotheby’s. Ma un altra chicca all’asta Sotheby’s è la Ferrari 410 Superamerica Coupé del 1959, l’esemplare numero 4 delle 12 Series III mai costruite. Il suo valore si aggira tra i 5,75 e i 6,75 milioni di dollari (circa 5,2-6 milioni di euro).

Ma la lista è lunga, ci sono Porsche, Bugatti, e ancora Ferrari e Jaguar. Chi può permetersi certe vetture? Spariti io russi, ridimensionati i cinesi (con la stretta imposta dalle autorità di Pechino) a farla da apdrone sono gli arabi. Che tra un’offerta milionaria a Messi e Ronaldo si tolgono qualche sfizio in terra americana.