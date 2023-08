Va all'asta la Maserati blindata di Silvio Berlusconi premier

Base d’asta di 100 mila euro. Da lì si parte per aggiudicarsi la Maserati blindata appartenuta a Silvio Berlusconi. Ma sono oltre settanta i lotti, tra auto esclusive, moto, accessori e oggettistica legati al mondo delle due e quattro ruote, che saranno battuti questo sabato in occasione dell’asta “Modena Meets Misano”.

Tra i lotti protagonisti, proprio quello dedicato alla Maserati Quattroporte V8 da 400 cavalli donata nel 2004, come auto di rappresentanza, da Luca Cordero di Montezemolo all’allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e poi passata di mano. Sul versante delle due ruote, all’asta ci sarà anche uno scooter Honda X8R donato e autografato da Valentino Rossi e una moto di Luca Marini, oltre a tute, caschi e guanti di altri celebri piloti come Marco Melandri, Loris Capirossi e Andrea Dovizioso. L’evento è firmato Giusti Aste e il cui ricavato verrà in parte devoluto alla ricerca scientifica per le malattie neuromuscolari, neurodegenerative e cerebrovascolari del Centro Dino Ferrari.

C’è anche una coppa vinta da Tazio Nuvolari

All’asta anche pezzi originali come la tuta autografata di Antonio Giovinazzi, pilota che di recente è stato tra i vincitori della 24 Ore di Le Mans. Inoltre, sempre a totale supporto dell’Associazione, saranno battuti lotti provenienti dalla collezione privata di Jonathan Giacobazzi. In lista ci sono poi coppe storiche dei piloti come Aldo Pigorini, Giordano Aldrighetti e Terzo Bandini, che correvano con la Rudge 500cc per Enzo Ferrari, così come la coppa Ascari e Mario Tadini, una rarissima coppa vinta da Tazio Nuvolari nel 1925 al circuito di Padova con la Bianchi Freccia Celeste 250 cc.

Sostenere la ricerca

I migliori offerenti, oltre ad avere la possibilità di aggiudicarsi uno dei pregiati pezzi all’asta, contribuiranno a sostenere la ricerca scientifica del Centro Dino Ferrari dell’Università degli Studi di Milano-Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, che da oltre quarant’anni opera nel campo delle malattie neurologiche. L’asta sarà battuta a Formigine (Modena) e prevede diverse modalità di partecipazione: in presenza, con offerta telefonica o via e-mail oppure online attraverso i portali Giusti Aste.