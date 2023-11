Auto a guida autonoma. In caso di incidente paga il costruttore

In caso di incidente con un’auto a guida autonoma a pagare potrebbero essere le Case e non gli automobilisti. Carlo, in occasione del suo primo discorso alla nazione in veste di regnante, ha infatti annunciato che il governo, guidato dal primo ministro Rishi Sunak, introdurrà un disegno di legge riguardante i veicoli a guida autonoma dove le Case automobilistiche, e non i proprietari, saranno legalmente responsabili per eventuali incidenti.

La Sae (Society of automotive engineers), ha stabilito cinque livelli di “guida autonoma”. In Europa per ora è permesso solo il livello 2 ovvero l’assistenza al conducente, mentre negli Usa, in Cina ed in altri Paesi circolano già, in talune città o tratti di strada, auto che fanno praticamente tutto da sole. Se la legge inglese farà scuola, quando nel momento del sinistro a condurre l’auto sarà il computer la colpa verrà ascritta a software o hardware difettosi e dunque ai costruttori.

Cosa prevede la legge

Il disegno di legge prevede che venga fissato con precisione il limite tra ciò che è guida autonoma e ciò che non lo è. Inoltre saranno anche vietate operazioni di pubblicità ingannevole: solo i veicoli che soddisferanno una soglia di sicurezza minima potranno essere commercializzati come “a guida autonoma”. Un esempio è Tesla che sul proprio sito parla di “guida autonoma al massimo potenziale” per il sistema Autopilot, venduto come componente aggiuntivo a 7.500 euro, specificando però come “le attuali funzioni disponibili richiedono la supervisione attiva del conducente e non consentono la guida autonoma del veicolo”.

Giudizi positivi

La proposta del governo britannico ha ricevuto approvazioni da più parti. Tara Foley, responsabile delle operazioni del Regno Unito e dell’Irlanda per la compagnia assicurativa Axa, ha affermato che ciò porterebbe “molteplici vantaggi per la sicurezza stradale”. Anche alcune case automobilistiche hanno accolto con favore il disegno di legge. “Le definizioni della responsabilità legale – viene detto – sono cruciali sia per ottenere l’accettazione da parte del pubblico dei veicoli a guida autonoma, sia per consentire agli assicuratori di fornire un’adeguata copertura”.