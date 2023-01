La acquistiamo nel metaverso e useremo il parabrezza come megaschermo, ecco l'auto del futuro

Il parabrezza dell’auto come mega-schermo per i film

Si parte dalla possibilità di usare il parabrezza come una sorta di mega-schermo e si arriva fino alla concessionaria nel metaverso. In mezzo c’è il visore per la realtà virtuale destinato solo ai passeggeri del sedile posteriore dell’auto e la simulazione dell’installazione di una nuova parte nel motore. Sono i frame dell’auto del futuro che sono stati presentati al Ces di Las Vegas e che presto potranno diventare realtà comuni. Certo la sperimentazione in questo campo è a getto continuo, ma come spesso accade quello che viene presentato al Consumer Electronics Show poi diventa la base da cui partire per individuare le prossime tendenze.

Il produttore francese di componentistica Valeo, per esempio, ha sviluppato un sistema che consente al guidatore o al passeggero di sedersi come se fosse davanti alla tv di casa e interagire con l’ambiente, con un casco ma senza joystick o guanti grazie ai numerosi sensori già presenti nell’auto. Holoride, la startup che fa riferimento al gruppo Audi, ha studiato un visore che consente al guidatore o al passeggero di guardare un film o giocare a un videogioco senza sentirsi male per via della sincronizzazione con i movimenti dell’auto. Mentre con lo sbarco della 500 full electric negli Usa, nel 2024, il Fiat Metaverse Store sarà la principale via di vendita della piccola 100% a batteria del brand in America.

Insomma da Las Vegas arriva un messaggio ad Elon Musk e alla sua Tesla che fino a pochi mesi fa veniva considerata la leader indiscussa tra le auto ad alta innovazione tecnologica e che invece adesso è certo un produttore leader di auto elettriche che però deve fare i conti con una concorrenza che forse con un po’ di ritardo sta facendo investimenti enormi per colmare il gap con la corazzata un po’ arrugginita del miliardario di origine sudafricana.